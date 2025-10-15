Стефанішина про ракети Tomahawk: Можлива здатність України використовувати цю зброю - важливий козир у переговорах з РФ

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що ракети великої дальності Tomahawk стануть потужним засобом стримування і зменшать загрозу масованих повітряних атак РФ, якщо Україна їх отримає.

Про це вона сказала в інтерв’ю блогеру Маріо Ноуфолу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, здатність завдавати ударів по російських засобах ураження ще на етапі підготовки дозволить запобігати атакам на українські міста і рятувати цивільні життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили, що ракети Tomahawk посилять Україну, але не стануть вирішальними

"Здатність знищити потенціал агресора на його території запобігає і зменшує мотивацію агресора атакувати Україну на всій її території, накриваючи наші міста ракетами і вбиваючи наших цивільних громадян", - сказала Стефанішина.

Вона також наголосила, що сам факт наявності такої можливості на українській території є важливим фактором стримування, навіть якщо ракети не будуть застосовані: це змінює співвідношення сил і може впливати на переговорні позиції сторін.

"Навіть не обов'язково, щоб Україна використовувала цю зброю… просто розуміння того, що ця здатність є на території України - це дуже важливий козир у переговорах", - додала посол.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ