УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
809 22

Стефанішина про ракети Tomahawk: Можлива здатність України використовувати цю зброю - важливий козир у переговорах з РФ

Стефанішина

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що ракети великої дальності Tomahawk стануть потужним засобом стримування і зменшать загрозу масованих повітряних атак РФ, якщо Україна їх отримає.

Про це вона сказала в інтерв’ю блогеру Маріо Ноуфолу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, здатність завдавати ударів по російських засобах ураження ще на етапі підготовки дозволить запобігати атакам на українські міста і рятувати цивільні життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили, що ракети Tomahawk посилять Україну, але не стануть вирішальними

"Здатність знищити потенціал агресора на його території запобігає і зменшує мотивацію агресора атакувати Україну на всій її території, накриваючи наші міста ракетами і вбиваючи наших цивільних громадян", - сказала Стефанішина.

Вона також наголосила, що сам факт наявності такої можливості на українській території є важливим фактором стримування, навіть якщо ракети не будуть застосовані: це змінює співвідношення сил і може впливати на переговорні позиції сторін.

"Навіть не обов'язково, щоб Україна використовувала цю зброю… просто розуміння того, що ця здатність є на території України - це дуже важливий козир у переговорах", - додала посол.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

США (24518) Стефанішина Ольга спецуповноважена (395) Томагавк (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
".. необов'язково щоб Україна використовувала ...просто розуміння того що така здатність є..." А що,розуміння про здатність Фламінго не налякало кацапню?
показати весь коментар
15.10.2025 14:22 Відповісти
+5
Ой, хто до нас прийшов! Вже й забувати стали, а воно спливло!
показати весь коментар
15.10.2025 14:23 Відповісти
+3
"Навіть не обов'язково, щоб Україна використовувала цю зброю… просто розуміння того, що ця здатність є на території України - це дуже важливий козир у переговорах", - додала посол.

Це як ті 150 джевелінів, які лежали на складі і які не можна було використовувати без дозволу американців?
показати весь коментар
15.10.2025 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Можлива здатність є козирем" = гола дупа для їжака.
показати весь коментар
15.10.2025 14:21 Відповісти
Кожна кухарка вважає за потрібне вивалювати свої фантазії.
показати весь коментар
15.10.2025 14:23 Відповісти
".. необов'язково щоб Україна використовувала ...просто розуміння того що така здатність є..." А що,розуміння про здатність Фламінго не налякало кацапню?
показати весь коментар
15.10.2025 14:22 Відповісти
Ой, хто до нас прийшов! Вже й забувати стали, а воно спливло!
показати весь коментар
15.10.2025 14:23 Відповісти
"Навіть не обов'язково, щоб Україна використовувала цю зброю… просто розуміння того, що ця здатність є на території України - це дуже важливий козир у переговорах", - додала посол.

Це як ті 150 джевелінів, які лежали на складі і які не можна було використовувати без дозволу американців?
показати весь коментар
15.10.2025 14:23 Відповісти
вона мала на увазі що у буратіно є козир ? так це відомо
показати весь коментар
15.10.2025 14:25 Відповісти
Можлива здатність використовувати... Це як у самця можлива здатність використовувати
показати весь коментар
15.10.2025 14:29 Відповісти
Стефанішина про ракети Tomahawk

я, піду подрочу у ванну!
нєнє!
прямо тут подрочу!
показати весь коментар
15.10.2025 14:30 Відповісти
Запускати "Томогавки" будуть квартальні з 95-го, ті що ще не розбіглися та мають ордени і медалі.
показати весь коментар
15.10.2025 14:41 Відповісти
Дурень думкою багатіє 🤬
показати весь коментар
15.10.2025 14:48 Відповісти
Тепер, мабуть, треба казати дуренькиня чи щось у такому стилі, бо ще образиться!
показати весь коментар
15.10.2025 14:53 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 14:53 Відповісти
А покажи мені свій фламінго, він далеко дістає?
показати весь коментар
15.10.2025 14:54 Відповісти
коректніше буде чи глибоко ))
показати весь коментар
15.10.2025 15:38 Відповісти
Не дадут, заскриньте
На Господа Бога наша надежда
показати весь коментар
15.10.2025 15:00 Відповісти
Взагалі то ТАМАГАВК - це простий гуцульський топорик. Тобто гуцули( славяне- украінці) добрались до Америки раніше Колумба. И ВЖЕ САДИЛИ КАРТОФЕЛЬ, коли приплив Колумб 😂😂😂
ПОДАРИТЬ ТРАМПУ ГУЦУЛЬСЬКИЙ ТОПОРИК З ІСТОРИЄЮ . Може ще запропонувати приїхати на Гуцульщину
показати весь коментар
15.10.2025 15:00 Відповісти
Якби мова йшла про наявність у нас хоча би кількох тисяч ,то да.
Одна дві погоди не зроблять
показати весь коментар
15.10.2025 15:01 Відповісти
А як давно пані посол... посолка... хм, послиня стала експертом... експерткою... хм, експертинею з крилатих ракет?
показати весь коментар
15.10.2025 15:25 Відповісти
де фламіндічі, зельона прокладка стефанішина ? ))
показати весь коментар
15.10.2025 15:34 Відповісти
Здохніть, зе-дебіли! Осточортіли.
показати весь коментар
15.10.2025 15:36 Відповісти
Тобто - фламінги, паляниці, сапсани, трембіти, та ін. зоопарк - це все було ********* для стада, і жодну з цих дронів/ракет не випустили в серійне виробництво, щоб застосовувати по кацапні? Тільки Томагавк - вундервафля, яка заставить хла йти на переговори? Патужно, чорти ви кончені!
показати весь коментар
15.10.2025 15:38 Відповісти
Куди всякі зеленські полізуть там потім тільки лайно
показати весь коментар
15.10.2025 15:59 Відповісти
 
 