У НАТО заявили, що ракети Tomahawk посилять Україну, але не стануть вирішальними
У штаб-квартирі НАТО вважають, що можливе постачання крилатих ракет Tomahawk Україні не стане вирішальним фактором у війні, однак помітно вплине на ситуацію на полі бою.
Про це повідомляє посиланням на "ЄП" із посиланням на представника керівництва Альянсу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ракети Tomahawk "посилять Україну та доповнять її далекобійні можливості". Водночас він утримався від коментарів щодо умов постачання та конкретних цілей, які можна буде уразити цією зброєю.
Представник Альянсу також відзначив успіхи українських сил оборони у використанні далекобійних ударних систем, зокрема безпілотників і "нової крилатої ракети", не уточнивши її тип.
Щодо можливої реакції Москви, високопосадовець висловив скепсис, зазначивши, що відповідь Росії, ймовірно, обмежиться "риторикою та погрозами", без появи нової зброї.
Що передувало?
Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.
Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.
У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.
Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі виробництва зброї ми покладемо, ***** немає засобів для збиття томагавків.
а скот московитський ми потім перестріляєм весь - набоїв вистачить
донні! бажано з розрахунку не менше 25-30 на кожен об'єкт
Хоча, чому б охочим і не пофантазувати, хоч на словах?
Головне не обманути самих себе!
Для того щоб зруйнувати військову єкрноміку Росії Томагавками не вистачить бюджету країн G7! І не військового, а взагалі. І НАТО про це знає - тільки наш "крепкозельоний орешек із затвердівшого гівна не знає. А може й знає, але хапається за соломинку, щоб утриматися біля кормушки зі своєю хуцпою.
Україну може врятувати тільки мотивований піхотинець і міцний тил. А міцний тил - це коли бюджетні мародери висять на каштанах Хрещатика, їх "мажорчата" копають другу лінію оборони під Покровськом і Запоріжжям за продовольчі картки, а їх круті тачкі продані десь на аукціонах конфіскату.
Інакше буде як завжди - Vae victis! І залізний меч на вагах переважить будь-яку кількість золота. І про це вже здогадалися європейцькі. Ті, які вчили історію не в барі криворозського профтехуніверситета...
Але правда така:
- Томагавки були прийняті на озброєння у 1982 році.
- низька швидкість, нездатність робити різкі ухилення від ракет ППО внаслідок слабкої конструкції корпусу
- нездатність запускати теплові пастки
- потреба в дуже дорогих точних трихвимірних топографічних картах
- невелика вага конвекційної БЧ
- ціна в півтора мільйони американських долларів
І при всьому при тому впевненно збиваються усіма засобами ешелонованої ПВО зразка 1982 року.
Без ядерної БЧ це лише зброя проти папуасів.
Отже - клофелін у шампанське для українців на 2026 рік від Вовочки!