У НАТО заявили, що ракети Tomahawk посилять Україну, але не стануть вирішальними

У штаб-квартирі НАТО вважають, що можливе постачання крилатих ракет Tomahawk Україні не стане вирішальним фактором у війні, однак помітно вплине на ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє посиланням на "ЄП" із посиланням на представника керівництва Альянсу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ракети Tomahawk "посилять Україну та доповнять її далекобійні можливості". Водночас він утримався від коментарів щодо умов постачання та конкретних цілей, які можна буде уразити цією зброєю.

Представник Альянсу також відзначив успіхи українських сил оборони у використанні далекобійних ударних систем, зокрема безпілотників і "нової крилатої ракети", не уточнивши її тип.

Щодо можливої реакції Москви, високопосадовець висловив скепсис, зазначивши, що відповідь Росії, ймовірно, обмежиться "риторикою та погрозами", без появи нової зброї.

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

