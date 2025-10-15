УКР
У НАТО заявили, що ракети Tomahawk посилять Україну, але не стануть вирішальними

Країни Балтії та НАТО

У штаб-квартирі НАТО вважають, що можливе постачання крилатих ракет Tomahawk Україні не стане вирішальним фактором у війні, однак помітно вплине на ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє посиланням на "ЄП" із посиланням на представника керівництва Альянсу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ракети Tomahawk "посилять Україну та доповнять її далекобійні можливості". Водночас він утримався від коментарів щодо умов постачання та конкретних цілей, які можна буде уразити цією зброєю.

Представник Альянсу також відзначив успіхи українських сил оборони у використанні далекобійних ударних систем, зокрема безпілотників і "нової крилатої ракети", не уточнивши її тип.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін мав виграти війну в Україні за один тиждень, а воює вже четвертий рік, - Трамп

Щодо можливої реакції Москви, високопосадовець висловив скепсис, зазначивши, що відповідь Росії, ймовірно, обмежиться "риторикою та погрозами", без появи нової зброї.

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побачимо, чи вдасться "Томагавками" посадити Путіна за стіл переговорів. Останнє слово за Трампом, - Вітакер

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

якщо ця ракета долетить до Алабуги у татарстані то вже буде великий плюс
15.10.2025 10:28 Відповісти
Та звістно шо не стануть. Це хайп як з ф16,хаймарсами чи байрактарами. Нічого це не змінить,хіба що трохи чогось попалає на московії і все
15.10.2025 10:37 Відповісти
Курочка по зернятку... Ви давайте, а ми розберемось.
15.10.2025 10:38 Відповісти
далековато до *******,топор летит 1600 км
є з дальністю 2,5 т.км
Навіщо нам ті старі і нікчемні "Томагавки", коли в нас є потужні, рожеві, ледь зеленкуваті "Фламінго"? Чи Ви не вірите свому президенту? Їх на сьогодні, з його слів, виготовляють по декілька штук в день. По моїм підрахунках їх виготовили вже більше сотні, а США нам мають дати всього 60-70 ракет. Різницю відчуваєте?
Нарешті хлопці в окопах дочекались потужної зброї від зеленьського. 3.5 роки це не хухри-мухри. Але воно того вартувало!!!
Я ваажаю це геймченджер !
всі виробництва зброї ми покладемо, ***** немає засобів для збиття томагавків.
а скот московитський ми потім перестріляєм весь - набоїв вистачить
ти забув про Китай
Я не забув, але памʼятаю що жовтопикі просять Трампа не забороняти їм літати над московією
Не дадуть. "Ракети томагавк" це нова мантра замість невдалої "коаліції охочих"
єлабуга, енгельс, аленья, саваслейка, українка вже зачекалися томагавків, вже й червону доріжку поклали
донні! бажано з розрахунку не менше 25-30 на кожен об'єкт
Верно товарищ говорит. Ракети не помогут, а заявления в самый раз. Ура товорищи!
У всього НАТО немає кількості таких ракет, яка може стати вирішальною. Їх треба комбінувати з цілями-приманками у пропорції 1:10. А для цього потрібна промисловість. Трамп б'ється в США з наслідками правління соросячо фінансових спекулянтів за відновлення реального сектора. А у нас стабільно коло руля соросячо-ротшильдівський юрист з бутіка.
так ЗСУ про це знають, перевантажують ворожі ППО звичайними БПЛА
Як дадуть, саме тоді й побачимо!
Хоча, чому б охочим і не пофантазувати, хоч на словах?
Головне не обманути самих себе!
А хіба, Хаймарси не змінили поле бою? Коли ними випалювали склади рашистів,що вони були змушені відтягуватись на 100 км.
скальпи/шторми реально натягнули ********** очі на дупу
змінили! І томагавки змінять
Ракета Томагавк заточена під тактичну ядерну бойову частина! Може бути виправдане використання с конвекційною БЧ у випадку наприклад ліквідації якогось придорожнього сортиру у пустелі, коли туда зайде посрати якесь цобе типу шофера Бен Ладена.
Для того щоб зруйнувати військову єкрноміку Росії Томагавками не вистачить бюджету країн G7! І не військового, а взагалі. І НАТО про це знає - тільки наш "крепкозельоний орешек із затвердівшого гівна не знає. А може й знає, але хапається за соломинку, щоб утриматися біля кормушки зі своєю хуцпою.
Україну може врятувати тільки мотивований піхотинець і міцний тил. А міцний тил - це коли бюджетні мародери висять на каштанах Хрещатика, їх "мажорчата" копають другу лінію оборони під Покровськом і Запоріжжям за продовольчі картки, а їх круті тачкі продані десь на аукціонах конфіскату.
Інакше буде як завжди - Vae victis! І залізний меч на вагах переважить будь-яку кількість золота. І про це вже здогадалися європейцькі. Ті, які вчили історію не в барі криворозського профтехуніверситета...
одночасний прихід 15-20 томагавків у виробничі/складські приміщення єлабуги багато чого змінить у війні проти України
За 30 мільйонів зелені (20 Х 1.5) малолетки Елабуги спалять увесь Татарстан із сусідньою Башкиртостайнею після суботньої дискотеки!
Вирішальним стане зміна влади в Україні на патріотичну.
Ясень-пень что 20-50 шт. не станут решающими, так, дать хорошенько прикурить, например, парочке военных заводов и сборочному цеху в Алабуге, а вот от 150-250 шт. на болотах уже сильно бы взвыли от боли. Чисто для протокола, 1-2 тыс смоли бы стать решающими, но даже в самых смелых мечтах и фантазиях понятно, что нам никогда никто столько не даст. И не томагавками едиными, у США есть много чего такого, с помощью чего можно было бы остановить ползучее наступление орков, например ракеты, которыми можно было бы сбивать носителей КАБов, но позорное поражение рф не в интересах Запада, им видишь ли нужно дать возможность ***** сохранить свое сраное лицо, и не допустить еще большего сближения с Китаем.
20 томагавків по нафтопереливу у приморську добряче присадить ********* на дупу
Навіщо обманювати себе. Нічого не зміниться. Тільки привід для кацапів посилити удари, а західна громадськість "зрозуміє" бо самі дали ракети. А пересічним ці ракети потрібні щоб погигикати пару днів з відосиків.
Я розумію, що українцю, який не хоче на передову в якості мясних кріпаків Сирського, хочеться вірити в якусь вундервафлю від дядечки Сема.
Але правда така:
- Томагавки були прийняті на озброєння у 1982 році.
- низька швидкість, нездатність робити різкі ухилення від ракет ППО внаслідок слабкої конструкції корпусу
- нездатність запускати теплові пастки
- потреба в дуже дорогих точних трихвимірних топографічних картах
- невелика вага конвекційної БЧ
- ціна в півтора мільйони американських долларів
І при всьому при тому впевненно збиваються усіма засобами ешелонованої ПВО зразка 1982 року.
Без ядерної БЧ це лише зброя проти папуасів.
Отже - клофелін у шампанське для українців на 2026 рік від Вовочки!
Вирішальними будуть "Фламінго", "Грім", довгий "Нептун", звісно коли вони перестануть бути примарами, а насправді будуть десятками та сотнями падать на території рашистів.
