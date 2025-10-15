В НАТО заявили, что ракеты Tomahawk усилят Украину, но не станут решающими

В штаб-квартире НАТО считают, что возможная поставка крылатых ракет Tomahawk Украине не станет решающим фактором в войне, однако заметно повлияет на ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает представитель руководства Альянса, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ракеты Tomahawk "усилят Украину и дополнят ее дальнобойные возможности". В то же время он воздержался от комментариев относительно условий поставки и конкретных целей, которые можно будет поразить этим оружием.

Представитель Альянса также отметил успехи украинских сил обороны в использовании дальнобойных ударных систем, в частности беспилотников и "новой крылатой ракеты", не уточнив ее тип.

Относительно возможной реакции Москвы, чиновник выразил скепсис, отметив, что ответ России, вероятно, ограничится "риторикой и угрозами", без появления нового оружия.

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

