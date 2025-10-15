РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
1 068 22

В НАТО заявили, что ракеты Tomahawk усилят Украину, но не станут решающими

Страны Балтии и НАТО

В штаб-квартире НАТО считают, что возможная поставка крылатых ракет Tomahawk Украине не станет решающим фактором в войне, однако заметно повлияет на ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает ссылкой на "ЕП" со ссылкой на представителя руководства Альянса, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ракеты Tomahawk "усилят Украину и дополнят ее дальнобойные возможности". В то же время он воздержался от комментариев относительно условий поставки и конкретных целей, которые можно будет поразить этим оружием.

Представитель Альянса также отметил успехи украинских сил обороны в использовании дальнобойных ударных систем, в частности беспилотников и "новой крылатой ракеты", не уточнив ее тип.

Относительно возможной реакции Москвы, чиновник выразил скепсис, отметив, что ответ России, вероятно, ограничится "риторикой и угрозами", без появления нового оружия.

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Топ комментарии
+3
якщо ця ракета долетить до Алабуги у татарстані то вже буде великий плюс
показать весь комментарий
15.10.2025 10:28 Ответить
+3
Курочка по зернятку... Ви давайте, а ми розберемось.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:38 Ответить
+3
А хіба, Хаймарси не змінили поле бою? Коли ними випалювали склади рашистів,що вони були змушені відтягуватись на 100 км.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
якщо ця ракета долетить до Алабуги у татарстані то вже буде великий плюс
показать весь комментарий
15.10.2025 10:28 Ответить
далековато до *******,топор летит 1600 км
показать весь комментарий
15.10.2025 10:33 Ответить
є з дальністю 2,5 т.км
показать весь комментарий
15.10.2025 10:34 Ответить
Навіщо нам ті старі і нікчемні "Томагавки", коли в нас є потужні, рожеві, ледь зеленкуваті "Фламінго"? Чи Ви не вірите свому президенту? Їх на сьогодні, з його слів, виготовляють по декілька штук в день. По моїм підрахунках їх виготовили вже більше сотні, а США нам мають дати всього 60-70 ракет. Різницю відчуваєте?
показать весь комментарий
15.10.2025 10:54 Ответить
Нарешті хлопці в окопах дочекались потужної зброї від зеленьського. 3.5 роки це не хухри-мухри. Але воно того вартувало!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 11:00 Ответить
Я ваажаю це геймченджер !
всі виробництва зброї ми покладемо, ***** немає засобів для збиття томагавків.
а скот московитський ми потім перестріляєм весь - набоїв вистачить
показать весь комментарий
15.10.2025 10:28 Ответить
Не дадуть. "Ракети томагавк" це нова мантра замість невдалої "коаліції охочих"
показать весь комментарий
15.10.2025 10:30 Ответить
єлабуга, енгельс, аленья, саваслейка, українка вже зачекалися томагавків, вже й червону доріжку поклали
донні! бажано з розрахунку не менше 25-30 на кожен об'єкт
показать весь комментарий
15.10.2025 10:33 Ответить
Та звістно шо не стануть. Це хайп як з ф16,хаймарсами чи байрактарами. Нічого це не змінить,хіба що трохи чогось попалає на московії і все
показать весь комментарий
15.10.2025 10:37 Ответить
Курочка по зернятку... Ви давайте, а ми розберемось.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:38 Ответить
Верно товарищ говорит. Ракети не помогут, а заявления в самый раз. Ура товорищи!
показать весь комментарий
15.10.2025 10:38 Ответить
У всього НАТО немає кількості таких ракет, яка може стати вирішальною. Їх треба комбінувати з цілями-приманками у пропорції 1:10. А для цього потрібна промисловість. Трамп б'ється в США з наслідками правління соросячо фінансових спекулянтів за відновлення реального сектора. А у нас стабільно коло руля соросячо-ротшильдівський юрист з бутіка.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:40 Ответить
так ЗСУ про це знають, перевантажують ворожі ППО звичайними БПЛА
показать весь комментарий
15.10.2025 11:01 Ответить
Як дадуть, саме тоді й побачимо!
Хоча, чому б охочим і не пофантазувати, хоч на словах?
Головне не обманути самих себе!
показать весь комментарий
15.10.2025 10:40 Ответить
А хіба, Хаймарси не змінили поле бою? Коли ними випалювали склади рашистів,що вони були змушені відтягуватись на 100 км.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:41 Ответить
скальпи/шторми реально натягнули ********** очі на дупу
показать весь комментарий
15.10.2025 10:46 Ответить
змінили! І томагавки змінять
показать весь комментарий
15.10.2025 10:50 Ответить
Ракета Томагавк заточена під тактичну ядерну бойову частина! Може бути виправдане використання с конвекційною БЧ у випадку наприклад ліквідації якогось придорожнього сортиру у пустелі, коли туда зайде посрати якесь цобе типу шофера Бен Ладена.
Для того щоб зруйнувати військову єкрноміку Росії Томагавками не вистачить бюджету країн G7! І не військового, а взагалі. І НАТО про це знає - тільки наш "крепкозельоний орешек із затвердівшого гівна не знає. А може й знає, але хапається за соломинку, щоб утриматися біля кормушки зі своєю хуцпою.
Україну може врятувати тільки мотивований піхотинець і міцний тил. А міцний тил - це коли бюджетні мародери висять на каштанах Хрещатика, їх "мажорчата" копають другу лінію оборони під Покровськом і Запоріжжям за продовольчі картки, а їх круті тачкі продані десь на аукціонах конфіскату.
Інакше буде як завжди - Vae victis! І залізний меч на вагах переважить будь-яку кількість золота. І про це вже здогадалися європейцькі. Ті, які вчили історію не в барі криворозського профтехуніверситета...
показать весь комментарий
15.10.2025 11:00 Ответить
одночасний прихід 15-20 томагавків у виробничі/складські приміщення єлабуги багато чого змінить у війні проти України
показать весь комментарий
15.10.2025 11:27 Ответить
Вирішальним стане зміна влади в Україні на патріотичну.
показать весь комментарий
15.10.2025 11:02 Ответить
Ясень-пень что 20-50 шт. не станут решающими, так, дать хорошенько прикурить, например, парочке военных заводов и сборочному цеху в Алабуге, а вот от 150-250 шт. на болотах уже сильно бы взвыли от боли. Чисто для протокола, 1-2 тыс смоли бы стать решающими, но даже в самых смелых мечтах и фантазиях понятно, что нам никогда никто столько не даст. И не томагавками едиными, у США есть много чего такого, с помощью чего можно было бы остановить ползучее наступление орков, например ракеты, которыми можно было бы сбивать носителей КАБов, но позорное поражение рф не в интересах Запада, им видишь ли нужно дать возможность ***** сохранить свое сраное лицо, и не допустить еще большего сближения с Китаем.
показать весь комментарий
15.10.2025 11:17 Ответить
20 томагавків по нафтопереливу у приморську добряче присадить ********* на дупу
показать весь комментарий
15.10.2025 11:29 Ответить
 
 