Стефанишина о ракетах Tomahawk: Возможная способность Украины использовать это оружие - важный козырь в переговорах с РФ

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что ракеты большой дальности Tomahawk станут мощным средством сдерживания и уменьшат угрозу массированных воздушных атак РФ, если Украина их получит.

По ее словам, способность наносить удары по российским средствам поражения еще на этапе подготовки позволит предотвращать атаки на украинские города и спасать гражданские жизни.

"Способность уничтожить потенциал агрессора на его территории предотвращает и уменьшает мотивацию агрессора атаковать Украину на всей ее территории, накрывая наши города ракетами и убивая наших гражданских граждан", - сказала Стефанишина.

Она также подчеркнула, что сам факт наличия такой возможности на украинской территории является важным фактором сдерживания, даже если ракеты не будут применены: это меняет соотношение сил и может влиять на переговорные позиции сторон.

"Даже не обязательно, чтобы Украина использовала это оружие... просто понимание того, что эта способность есть на территории Украины - это очень важный козырь в переговорах", - добавила посол.

