РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11024 посетителя онлайн
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
505 16

Стефанишина о ракетах Tomahawk: Возможная способность Украины использовать это оружие - важный козырь в переговорах с РФ

Стефанишина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что ракеты большой дальности Tomahawk станут мощным средством сдерживания и уменьшат угрозу массированных воздушных атак РФ, если Украина их получит.

Об этом она сказала в интервью блогеру Марио Ноуфолу, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, способность наносить удары по российским средствам поражения еще на этапе подготовки позволит предотвращать атаки на украинские города и спасать гражданские жизни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО заявили, что ракеты Tomahawk усилят Украину, но не станут решающими

"Способность уничтожить потенциал агрессора на его территории предотвращает и уменьшает мотивацию агрессора атаковать Украину на всей ее территории, накрывая наши города ракетами и убивая наших гражданских граждан", - сказала Стефанишина.

Она также подчеркнула, что сам факт наличия такой возможности на украинской территории является важным фактором сдерживания, даже если ракеты не будут применены: это меняет соотношение сил и может влиять на переговорные позиции сторон.

"Даже не обязательно, чтобы Украина использовала это оружие... просто понимание того, что эта способность есть на территории Украины - это очень важный козырь в переговорах", - добавила посол.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

США (28065) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (282) Томагавк (28)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
".. необов'язково щоб Україна використовувала ...просто розуміння того що така здатність є..." А що,розуміння про здатність Фламінго не налякало кацапню?
показать весь комментарий
15.10.2025 14:22 Ответить
+4
Ой, хто до нас прийшов! Вже й забувати стали, а воно спливло!
показать весь комментарий
15.10.2025 14:23 Ответить
+2
"Навіть не обов'язково, щоб Україна використовувала цю зброю… просто розуміння того, що ця здатність є на території України - це дуже важливий козир у переговорах", - додала посол.

Це як ті 150 джевелінів, які лежали на складі і які не можна було використовувати без дозволу американців?
показать весь комментарий
15.10.2025 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Можлива здатність є козирем" = гола дупа для їжака.
показать весь комментарий
15.10.2025 14:21 Ответить
Кожна кухарка вважає за потрібне вивалювати свої фантазії.
показать весь комментарий
15.10.2025 14:23 Ответить
".. необов'язково щоб Україна використовувала ...просто розуміння того що така здатність є..." А що,розуміння про здатність Фламінго не налякало кацапню?
показать весь комментарий
15.10.2025 14:22 Ответить
Ой, хто до нас прийшов! Вже й забувати стали, а воно спливло!
показать весь комментарий
15.10.2025 14:23 Ответить
"Навіть не обов'язково, щоб Україна використовувала цю зброю… просто розуміння того, що ця здатність є на території України - це дуже важливий козир у переговорах", - додала посол.

Це як ті 150 джевелінів, які лежали на складі і які не можна було використовувати без дозволу американців?
показать весь комментарий
15.10.2025 14:23 Ответить
вона мала на увазі що у буратіно є козир ? так це відомо
показать весь комментарий
15.10.2025 14:25 Ответить
Можлива здатність використовувати... Це як у самця можлива здатність використовувати
показать весь комментарий
15.10.2025 14:29 Ответить
Стефанішина про ракети Tomahawk

я, піду подрочу у ванну!
нєнє!
прямо тут подрочу!
показать весь комментарий
15.10.2025 14:30 Ответить
Запускати "Томогавки" будуть квартальні з 95-го, ті що ще не розбіглися та мають ордени і медалі.
показать весь комментарий
15.10.2025 14:41 Ответить
Дурень думкою багатіє 🤬
показать весь комментарий
15.10.2025 14:48 Ответить
Тепер, мабуть, треба казати дуренькиня чи щось у такому стилі, бо ще образиться!
показать весь комментарий
15.10.2025 14:53 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2025 14:53 Ответить
А покажи мені свій фламінго, він далеко дістає?
показать весь комментарий
15.10.2025 14:54 Ответить
Не дадут, заскриньте
На Господа Бога наша надежда
показать весь комментарий
15.10.2025 15:00 Ответить
Взагалі то ТАМАГАВК - це простий гуцульський топорик. Тобто гуцули( славяне- украінці) добрались до Америки раніше Колумба. И ВЖЕ САДИЛИ КАРТОФЕЛЬ, коли приплив Колумб 😂😂😂
ПОДАРИТЬ ТРАМПУ ГУЦУЛЬСЬКИЙ ТОПОРИК З ІСТОРИЄЮ . Може ще запропонувати приїхати на Гуцульщину
показать весь комментарий
15.10.2025 15:00 Ответить
Якби мова йшла про наявність у нас хоча би кількох тисяч ,то да.
Одна дві погоди не зроблять
показать весь комментарий
15.10.2025 15:01 Ответить
 
 