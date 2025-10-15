РУС
533 13

Украина имеет право поражать ракетами Tomahawk объекты в РФ. Это законные цели, - министр обороны Латвии Спрудс

Латвия поддерживает предоставление Tomahawk Украине для ударов по РФ

Латвия считает, что если Украина получит американские ракеты Tomahawk, она может использовать их для удара по законным военным целям на территории России, поскольку это будет ответом на атаки агрессора и убийства гражданских лиц.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Спрудс подчеркнул, что каждое оружие имеет решающее значение для Украины, в частности такое, которое может поражать цели на территории агрессора.

"Военные базы, производственные линии - это законные цели. Так же как Россия бомбит и атакует гражданскую инфраструктуру и убивает мирных людей, для Украины также является законным поражать военные объекты, потому что это тоже самооборона", - заявил он.

По его словам, страны НАТО также рассматривают возможные подобные сценарии, когда придется нанести удар вглубь РФ.

"Именно это также рассматривает НАТО: при любых обстоятельствах и при любом сценарии мы будем готовы и способны наносить удары вглубь. Бесспорно, это важная часть обороны и сдерживания в этом случае. И я считаю, что это также была бы важная часть обороны и сдерживания для Украины. Не поражайте наши цели, потому что мы можем ударить в ответ", - резюмировал Спрудс.

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Латвия (1409) НАТО (10440) Томагавк (28) Удары по РФ (594)
Топ комментарии
+5
Так і стормшедоу теж може використовувати по законним цілям у рашці. Але є нюанс...
15.10.2025 15:27 Ответить
+2
Так і штормами має право вражати, і скальпами, фламінгами...але ж чомусь не вражає. Так що не треба накручуватися.
15.10.2025 15:29 Ответить
+1
Афганістан - у вогні: ядерна країна Пакистан завдає масованих бомбардувань по Кабулу (столиці Афганістану).
15.10.2025 15:25 Ответить
Афганістан - у вогні: ядерна країна Пакистан завдає масованих бомбардувань по Кабулу (столиці Афганістану).
15.10.2025 15:25 Ответить
Трамп ,прокидайся робота є !
15.10.2025 15:26 Ответить
Ще пуштун Найем без діла шастає
15.10.2025 15:40 Ответить
В першу чергу, вони полетять на склади з ракетами, щоб влаштувати там бада бум. І у російських терористів стане ракет значно менше і інших *********** заразом.
15.10.2025 15:26 Ответить
Жирний не розведений копіум
15.10.2025 15:27 Ответить
***** колотіть...
Четвертий рік таких страшних жертв..
15.10.2025 15:29 Ответить
А людину, яка хоча б якось пробує це зупинити, тут змішують з болотом...
15.10.2025 15:46 Ответить
Так і штормами має право вражати, і скальпами, фламінгами...але ж чомусь не вражає. Так що не треба накручуватися.
15.10.2025 15:29 Ответить
По чому бити - це вирішить тільки США, який ці томагавки дає.
15.10.2025 15:43 Ответить
Завжди коли бачу Латвії/Естонії/Литви - значить щось несерйозне.

трамп - ось хто приймає рішення, чи будуть взагалі ракети і чи можна їх використовувати. На жаль, так буває, коли бабки витрачаються на золоті унітази, а крихти йдуть на макети фламінг й на інші неіснуючі вундервафлі
15.10.2025 15:44 Ответить
Після того що московити зробили українцям на протязі останніх 350 років, вони мають право не те що вражати цілі на території московії, а винищити московитів як інвазивний вид з усієї планети Земля!
15.10.2025 15:48 Ответить
Всем уже пох*й, каждый стреляет чем хочет и куда хочет. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.💀
15.10.2025 16:00 Ответить
 
 