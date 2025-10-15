Украина имеет право поражать ракетами Tomahawk объекты в РФ. Это законные цели, - министр обороны Латвии Спрудс

Латвия считает, что если Украина получит американские ракеты Tomahawk, она может использовать их для удара по законным военным целям на территории России, поскольку это будет ответом на атаки агрессора и убийства гражданских лиц.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Спрудс подчеркнул, что каждое оружие имеет решающее значение для Украины, в частности такое, которое может поражать цели на территории агрессора.

"Военные базы, производственные линии - это законные цели. Так же как Россия бомбит и атакует гражданскую инфраструктуру и убивает мирных людей, для Украины также является законным поражать военные объекты, потому что это тоже самооборона", - заявил он.

По его словам, страны НАТО также рассматривают возможные подобные сценарии, когда придется нанести удар вглубь РФ.

"Именно это также рассматривает НАТО: при любых обстоятельствах и при любом сценарии мы будем готовы и способны наносить удары вглубь. Бесспорно, это важная часть обороны и сдерживания в этом случае. И я считаю, что это также была бы важная часть обороны и сдерживания для Украины. Не поражайте наши цели, потому что мы можем ударить в ответ", - резюмировал Спрудс.

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

