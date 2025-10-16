УКР
Сікорський: Побоювання щодо ескалації після передачі Україні Tomahawk - безпідставні

Сікорський розповів про позику для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що побоювання можливого розширення війни після передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk не мають підстав.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що президент США Дональд Трамп обговорить постачання Україні Tomahawk під час зустрічі з Володимиром Зеленським у п’ятницю. 

"Щоразу, коли ми мали намір надати Україні нові ракети, нові види зброї, хтось говорив: "Не робіть цього, це призведе до ескалації. Не надсилайте їм танки. Не давайте їм винищувачі МіГ. Не передавайте їм F-16. Не давайте їм ракети HIMARS, не давайте їм ракети ATACMS". І щоразу Росія була змушена підлаштовуватися", - сказав польський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною, - The Telegraph

Сікорський наголосив, що Україна може використовувати Tomahawk для ударів по російських нафтопереробних заводах, а Росія не здатна захистити всі свої об’єкти через величезну територію. Він також відзначив успіх України у скороченні нафтовидобутку РФ: "Коли ви досягаєте успіху, ви повинні його посилити", - підсумував глава МЗС Польщі.

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

"ескалація" то улюблена кацапська блеф-лякалка, і Захід із задоволенням на неї ведеться
16.10.2025 11:11 Відповісти
Скоріше за все, або не дадуть, або дадуть щось дуже бюджетне типу баракуд. І з купою обмежень на застосування. Або дадуть і заборонять використовувати, щоб лежали десь на складах як колись джевеліни.
16.10.2025 11:19 Відповісти
Знову звертаю увагу громадян про роздуту тему на всіх шпальтах газет і інтернет ресурсів, особливо помийок ОПи про передачу Україні американськиї ракет "Томагавк". Для чого це робиться? Щоб відвернути увагу українців від провалу на фронті, де ворог кожного дня рухається вже по Дніпропетровській області, закидає міста ракетами і шахедами.
Тут просте питання: " А де хвальоні Боневтіком Потужно-Брехливим потужні, рожево-зелено-голубі ракети "Фламінго"?. Вони ж дешевші за "Томагавки" і мають до тони начинки та більшу відстань для враження. Новіша і випускають їх по декілька в день. То де вони? Чи як завжди Боневтік Потужно-Брехливий набрехав наріду?
16.10.2025 11:27 Відповісти
Надо и рольникам дать пару томагавков, пусть пуляют в Кенигсберг
16.10.2025 11:32 Відповісти
 
 