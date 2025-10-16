Сікорський: Побоювання щодо ескалації після передачі Україні Tomahawk - безпідставні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що побоювання можливого розширення війни після передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk не мають підстав.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що президент США Дональд Трамп обговорить постачання Україні Tomahawk під час зустрічі з Володимиром Зеленським у п’ятницю.

"Щоразу, коли ми мали намір надати Україні нові ракети, нові види зброї, хтось говорив: "Не робіть цього, це призведе до ескалації. Не надсилайте їм танки. Не давайте їм винищувачі МіГ. Не передавайте їм F-16. Не давайте їм ракети HIMARS, не давайте їм ракети ATACMS". І щоразу Росія була змушена підлаштовуватися", - сказав польський міністр.

Сікорський наголосив, що Україна може використовувати Tomahawk для ударів по російських нафтопереробних заводах, а Росія не здатна захистити всі свої об’єкти через величезну територію. Він також відзначив успіх України у скороченні нафтовидобутку РФ: "Коли ви досягаєте успіху, ви повинні його посилити", - підсумував глава МЗС Польщі.

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

