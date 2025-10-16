Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп може підштовхнути РФ до перемир’я в Україні швидше, ніж досягти тривалого миру на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає міжнародний оглядач і експерт із близькосхідних справ The Telegraph Кон Кофлін.

Зазначається, що Трамп надмірно впевнений у міцності угоди між Ізраїлем і ХАМАС, яка вже демонструє ознаки руйнування. На відміну від цього, Україна має шанс скористатися нинішньою впевненістю США, щоб чинити тиск на Росію та підштовхнути Москву до переговорів.

Кофлін виділяє кілька чинників, що підвищують ймовірність припинення вогню:

постачання Україні американських ракет "Томагавк", здатних уражати цілі глибоко всередині РФ;

посилення тарифного та економічного тиску на країни, які купують російську нафту, зокрема Індію та Китай.

Оглядач наголошує, що Путін має повну владу для дотримання угод, тоді як у Палестині немає єдиного керівництва, здатного утримати досягнутий мир.

Він підкреслює: навіть тимчасове перемир’я між Україною та Росією, хоча й болюче для обох сторін, може стати більш значущим досягненням, ніж "вічний мир", якого Трамп сприяв у секторі Газа. За його словами, росіяни розуміють цінність дипломатичних компромісів, і при належному тиску США та союзників є шанс змусити Путіна зупинити військові дії на поточних позиціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має право вражати ракетами Tomahawk об’єкти у РФ. Це законні цілі, - міністр оборони Латвії Спрудс