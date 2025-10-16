РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9626 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Ракеты Tomahawk для Украины
2 659 24

Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной, - The Telegraph

Трамп может способствовать переговорам между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп может подтолкнуть РФ к перемирию в Украине быстрее, чем достичь длительного мира на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считает международный обозреватель и эксперт по ближневосточным делам The Telegraph Кон Кофлин.

Отмечается, что Трамп чрезмерно уверен в прочности соглашения между Израилем и ХАМАС, которое уже демонстрирует признаки разрушения. В отличие от этого, Украина имеет шанс воспользоваться нынешней уверенностью США, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам.

Кофлин выделяет несколько факторов, повышающих вероятность прекращения огня:

  • поставки Украине американских ракет"Томагавк", способных поражать цели глубоко внутри РФ;

  • усиление тарифного и экономического давления на страны, которые покупают российскую нефть, в частности Индию и Китай.

Обозреватель отмечает, что Путин имеет полную власть для соблюдения соглашений, тогда как в Палестине нет единого руководства, способного удержать достигнутый мир.

Он подчеркивает: даже временное перемирие между Украиной и Россией, хотя и болезненное для обеих сторон, может стать более значимым достижением, чем "вечный мир", которому Трамп способствовал в секторе Газа. По его словам, россияне понимают ценность дипломатических компромиссов, и при должном давлении США и союзников есть шанс заставить Путина остановить военные действия на текущих позициях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право поражать ракетами Tomahawk объекты в РФ. Это законные цели, - министр обороны Латвии Спрудс

Автор: 

Томагавк (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
https://eurosolidarity.org/2025/10/15/poroshenko-v-efiri-tvp-world-zaklykav-yevropejcziv-navchytys-zhyty-bez-rosiyi/ Петро Порошенко в ефірі TVP World закликав європейців «навчитись жити без росії». Він підбив підсумки Парламентської асамблеї НАТО в столиці Словенії і розповів, які основні меседжі він передав союзникам України.
«Пункт номер один: тримайте двері НАТО відкритими для України. Без членства України в НАТО неможливо створити будь-яку сталу безпекову ситуацію на континенті. Жодні двосторонні гарантії безпеки не можуть замінити статтю 5 НАТО. Чому? Тому що це не про безпеку. Це про фінанси, гроші, зброю, підтримку оборонної промисловості - але ніхто не готовий до відправки солдатів. Лише членство в НАТО та стаття 5 НАТО можуть забезпечити реальну безпеку», - констатує п'ятий Президент.
«Тепер вже всі розуміють, що це війна росії проти Європи та проти НАТО - після появи ударних безпілотників у польському повітряному просторі, над Балтикою, у Скандинавії. І ми повинні зберігати єдність, щоб захистити континентальну безпеку від російського нападу. Зараз росія атакує щоночі, щодня наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, цивільну інфраструктуру, простих людей», - зауважив Порошенко.
«Найкращий спосіб - негайне припинення вогню, в повітрі, на морі та на землі. Нам потрібно побудувати не лише стіни з дронів. Нам потрібно побудувати стіни проти дронів. Нам потрібно побудувати фортифікаційні споруди. Нам потрібно побудувати мінні поля. Нам потрібно створити сховища зброї в Україні. Це допоможе. Так буде швидше і дешевше зупинити росію», - вважає Порошенко.
«Щоб мотивувати росію зупинити війну, необхідно зробити кілька важливих речей. Пункт номер один: більше зброї Україні. Пункт номер два: спільні інвестиції в оборонну промисловість. Пункт номер три: пекельні санкції проти росії. Пункт номер чотири: тримати двері Європейського Союзу відкритими для України, базуючись на заслугах, пов'язаних із реформами. І пункт номер п'ять: тримати двері НАТО відкритими для України. Нам потрібна єдність та солідарність. Ми разом значно потужніші фінансово, ніж росія. Ми разом значно потужніші військово. І ця гонка озброєнь зробить з росією те саме, що гонка озброєнь зробила з Радянським Союзом у 90-х роках двадцятого століття», - переконаний Порошенко.
«Ми зараз повинні мати спеціальну програму, у першу чергу щоб зупинити війну, розбудувати оборонний потенціал України, використовуючи заморожені активи росії. А потім - для відновлення України, щоб створити постіндустріальну економіку. Я не маю сумнівів, що Україна може розраховувати не лише на державні фінанси, не лише на заморожені активи, але й на прямі іноземні інвестиції, приватні інвестиції. Я знаю, як це зробити. Найважливіше для нас - це членство в Європейському Союзі, членство в НАТО, безпека та реформи», - вважає п'ятий Президент.
«Україна уп'ятеро менша за економікою, у багато разів менша за розміром від росії, але з інтеграцією зі США, НАТО та Європою ми можемо зробити диво. Ми можемо зупинити росію, ми можемо її перемогти. І моя порада європейським націям: ви вже показали, як жити без російського газу. Будь ласка, навчіться жити без російської нафти, і, будь ласка, до нашої перемоги навчіться жити без росії», - закликав Порошенко.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:12 Ответить
+3
Найкращий український дипломат - це 5-ий Президент України, патріот, лідер єдиної проукраїнської партії " Європейська солідарність" !
показать весь комментарий
16.10.2025 09:39 Ответить
+3
Україна теж могла, але потім вибрала паяца з московських саун
показать весь комментарий
16.10.2025 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трмп може - Сі може - ше б захотіти
показать весь комментарий
16.10.2025 09:04 Ответить
і толку з того сидіння?

пуйло буде виставляти умови які неможливо виконати

дорубались до цих перемовин як дурний до мила
показать весь комментарий
16.10.2025 09:34 Ответить
Китай може змусити рашку закінчити війну - без капітулянських умов - дешево й сердито - не хоче
показать весь комментарий
16.10.2025 09:42 Ответить
А ти вже за столом з рюмкою сидиш чи в окопі з автоматом?
показать весь комментарий
16.10.2025 09:45 Ответить
Головне на яких умовах,будуть ті переговори.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:07 Ответить
Черговий "експерд" наробив бульбашок в калюжі.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:09 Ответить
Ця мирна угода щодо Близького Сходу, яку у Тромба величають не інакше, як найвидатнішим досягненням у світовій миротворчості, - тактичний хід Ізраїлю для визволення ще живих заручників з полону. Тобто дія, призначена суто для внутрішньо-політичного вжитку.
Як вбачається, угрупування Хамас зброї не складе, тому після деякої паузи бойові дії в Секторі Газа поновляться.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:10 Ответить
Ні. Факт підписання угоди верхами з Ірану і Катару є фіксацією військової поразки.
Звісно, всі зброю не складуть, бо обіцяна амністія і зелений коридор виглядає дуже сумнівно для них.
показать весь комментарий
16.10.2025 10:38 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/10/15/poroshenko-v-efiri-tvp-world-zaklykav-yevropejcziv-navchytys-zhyty-bez-rosiyi/ Петро Порошенко в ефірі TVP World закликав європейців «навчитись жити без росії». Він підбив підсумки Парламентської асамблеї НАТО в столиці Словенії і розповів, які основні меседжі він передав союзникам України.
«Пункт номер один: тримайте двері НАТО відкритими для України. Без членства України в НАТО неможливо створити будь-яку сталу безпекову ситуацію на континенті. Жодні двосторонні гарантії безпеки не можуть замінити статтю 5 НАТО. Чому? Тому що це не про безпеку. Це про фінанси, гроші, зброю, підтримку оборонної промисловості - але ніхто не готовий до відправки солдатів. Лише членство в НАТО та стаття 5 НАТО можуть забезпечити реальну безпеку», - констатує п'ятий Президент.
«Тепер вже всі розуміють, що це війна росії проти Європи та проти НАТО - після появи ударних безпілотників у польському повітряному просторі, над Балтикою, у Скандинавії. І ми повинні зберігати єдність, щоб захистити континентальну безпеку від російського нападу. Зараз росія атакує щоночі, щодня наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, цивільну інфраструктуру, простих людей», - зауважив Порошенко.
«Найкращий спосіб - негайне припинення вогню, в повітрі, на морі та на землі. Нам потрібно побудувати не лише стіни з дронів. Нам потрібно побудувати стіни проти дронів. Нам потрібно побудувати фортифікаційні споруди. Нам потрібно побудувати мінні поля. Нам потрібно створити сховища зброї в Україні. Це допоможе. Так буде швидше і дешевше зупинити росію», - вважає Порошенко.
«Щоб мотивувати росію зупинити війну, необхідно зробити кілька важливих речей. Пункт номер один: більше зброї Україні. Пункт номер два: спільні інвестиції в оборонну промисловість. Пункт номер три: пекельні санкції проти росії. Пункт номер чотири: тримати двері Європейського Союзу відкритими для України, базуючись на заслугах, пов'язаних із реформами. І пункт номер п'ять: тримати двері НАТО відкритими для України. Нам потрібна єдність та солідарність. Ми разом значно потужніші фінансово, ніж росія. Ми разом значно потужніші військово. І ця гонка озброєнь зробить з росією те саме, що гонка озброєнь зробила з Радянським Союзом у 90-х роках двадцятого століття», - переконаний Порошенко.
«Ми зараз повинні мати спеціальну програму, у першу чергу щоб зупинити війну, розбудувати оборонний потенціал України, використовуючи заморожені активи росії. А потім - для відновлення України, щоб створити постіндустріальну економіку. Я не маю сумнівів, що Україна може розраховувати не лише на державні фінанси, не лише на заморожені активи, але й на прямі іноземні інвестиції, приватні інвестиції. Я знаю, як це зробити. Найважливіше для нас - це членство в Європейському Союзі, членство в НАТО, безпека та реформи», - вважає п'ятий Президент.
«Україна уп'ятеро менша за економікою, у багато разів менша за розміром від росії, але з інтеграцією зі США, НАТО та Європою ми можемо зробити диво. Ми можемо зупинити росію, ми можемо її перемогти. І моя порада європейським націям: ви вже показали, як жити без російського газу. Будь ласка, навчіться жити без російської нафти, і, будь ласка, до нашої перемоги навчіться жити без росії», - закликав Порошенко.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:12 Ответить
Американці керуватимуть ракетами Tomahawk у разі їх постачання Україні. Українських військових навіть не навчатимуть, як із ними поводитися, - https://www.ft.com/content/654a4d90-8b49-4aff-a05c-fc7a9f842432 FT
показать весь комментарий
16.10.2025 09:13 Ответить
Так. Пишуть, що експлуатувати та обслуговувати крилаті ракети «Tomahawk» у разі їхнього постачання в Україну будуть американські підрядники, а не українські військові.
Західний чиновник повідомив FT, що такий підхід мінімізує ризики ескалації та запобігає передачі конфіденційних технологій.
Очікується обмежене навчання українських фахівців, оскільки «Tomahawk» потребують складних систем навігації та наведення, а компоненти «чорних скриньок» контролюються США.
Початковий обсяг постачань становитиме 20-50 ракет, що значно менше за запитані Україною сотні.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:20 Ответить
Кажуть, томагавки будуть запускати з бомбардувальника Б-2, який передадуть Україні в аренду.
Разом з екіпажам, обслуговуючим персоналом та базами базування.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:37 Ответить
І навіщо? Є мобільні системи запуску такі як і на Хаймерсах.
https://t.me/place_kharkiv/109924
показать весь комментарий
16.10.2025 09:50 Ответить
Ви не в курсі навіщо крилаті ракети запускають з літаків?
показать весь комментарий
16.10.2025 09:54 Ответить
А Ви маєте уявлення, що таке В-2 та база базування для нього?
показать весь комментарий
16.10.2025 10:39 Ответить
Ну, тут логічно.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:36 Ответить
Який Трамп ? Нічого він не може !
показать весь комментарий
16.10.2025 09:15 Ответить
Для чего?
Чтобы Украина подписала не выгодный для себя договор?
А если откажется это делать, то Трамп станет давить на Украину санкциями, отказом продавать оружие даже через Европу и т.д.
показать весь комментарий
16.10.2025 09:17 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 09:28 Ответить
Найкращий український дипломат - це 5-ий Президент України, патріот, лідер єдиної проукраїнської партії " Європейська солідарність" !
показать весь комментарий
16.10.2025 09:39 Ответить
Україна теж могла, але потім вибрала паяца з московських саун
показать весь комментарий
16.10.2025 09:39 Ответить
трумп може ще раз пернути в калюжу і сказати, що то паїне фіалками.
показать весь комментарий
16.10.2025 10:00 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 10:11 Ответить
Путін хоче, щоб України більше не існувало. Взагалі.
ХАМАС хоче, щоб Ізраїлю більше не існувало. Взагалі.
Тому ці омріяні трампом "переговори" такий же порожній звук, як і "вічний мир" в Газі - ні до чого не ведуть і закінчать свою дію за тиждень-другий.
показать весь комментарий
16.10.2025 10:47 Ответить
 
 