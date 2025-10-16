Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной, - The Telegraph
Президент США Дональд Трамп может подтолкнуть РФ к перемирию в Украине быстрее, чем достичь длительного мира на Ближнем Востоке.
Как информирует Цензор.НЕТ, так считает международный обозреватель и эксперт по ближневосточным делам The Telegraph Кон Кофлин.
Отмечается, что Трамп чрезмерно уверен в прочности соглашения между Израилем и ХАМАС, которое уже демонстрирует признаки разрушения. В отличие от этого, Украина имеет шанс воспользоваться нынешней уверенностью США, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам.
Кофлин выделяет несколько факторов, повышающих вероятность прекращения огня:
поставки Украине американских ракет"Томагавк", способных поражать цели глубоко внутри РФ;
усиление тарифного и экономического давления на страны, которые покупают российскую нефть, в частности Индию и Китай.
Обозреватель отмечает, что Путин имеет полную власть для соблюдения соглашений, тогда как в Палестине нет единого руководства, способного удержать достигнутый мир.
Он подчеркивает: даже временное перемирие между Украиной и Россией, хотя и болезненное для обеих сторон, может стать более значимым достижением, чем "вечный мир", которому Трамп способствовал в секторе Газа. По его словам, россияне понимают ценность дипломатических компромиссов, и при должном давлении США и союзников есть шанс заставить Путина остановить военные действия на текущих позициях.
пуйло буде виставляти умови які неможливо виконати
дорубались до цих перемовин як дурний до мила
Як вбачається, угрупування Хамас зброї не складе, тому після деякої паузи бойові дії в Секторі Газа поновляться.
Звісно, всі зброю не складуть, бо обіцяна амністія і зелений коридор виглядає дуже сумнівно для них.
«Пункт номер один: тримайте двері НАТО відкритими для України. Без членства України в НАТО неможливо створити будь-яку сталу безпекову ситуацію на континенті. Жодні двосторонні гарантії безпеки не можуть замінити статтю 5 НАТО. Чому? Тому що це не про безпеку. Це про фінанси, гроші, зброю, підтримку оборонної промисловості - але ніхто не готовий до відправки солдатів. Лише членство в НАТО та стаття 5 НАТО можуть забезпечити реальну безпеку», - констатує п'ятий Президент.
«Тепер вже всі розуміють, що це війна росії проти Європи та проти НАТО - після появи ударних безпілотників у польському повітряному просторі, над Балтикою, у Скандинавії. І ми повинні зберігати єдність, щоб захистити континентальну безпеку від російського нападу. Зараз росія атакує щоночі, щодня наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, цивільну інфраструктуру, простих людей», - зауважив Порошенко.
«Найкращий спосіб - негайне припинення вогню, в повітрі, на морі та на землі. Нам потрібно побудувати не лише стіни з дронів. Нам потрібно побудувати стіни проти дронів. Нам потрібно побудувати фортифікаційні споруди. Нам потрібно побудувати мінні поля. Нам потрібно створити сховища зброї в Україні. Це допоможе. Так буде швидше і дешевше зупинити росію», - вважає Порошенко.
«Щоб мотивувати росію зупинити війну, необхідно зробити кілька важливих речей. Пункт номер один: більше зброї Україні. Пункт номер два: спільні інвестиції в оборонну промисловість. Пункт номер три: пекельні санкції проти росії. Пункт номер чотири: тримати двері Європейського Союзу відкритими для України, базуючись на заслугах, пов'язаних із реформами. І пункт номер п'ять: тримати двері НАТО відкритими для України. Нам потрібна єдність та солідарність. Ми разом значно потужніші фінансово, ніж росія. Ми разом значно потужніші військово. І ця гонка озброєнь зробить з росією те саме, що гонка озброєнь зробила з Радянським Союзом у 90-х роках двадцятого століття», - переконаний Порошенко.
«Ми зараз повинні мати спеціальну програму, у першу чергу щоб зупинити війну, розбудувати оборонний потенціал України, використовуючи заморожені активи росії. А потім - для відновлення України, щоб створити постіндустріальну економіку. Я не маю сумнівів, що Україна може розраховувати не лише на державні фінанси, не лише на заморожені активи, але й на прямі іноземні інвестиції, приватні інвестиції. Я знаю, як це зробити. Найважливіше для нас - це членство в Європейському Союзі, членство в НАТО, безпека та реформи», - вважає п'ятий Президент.
«Україна уп'ятеро менша за економікою, у багато разів менша за розміром від росії, але з інтеграцією зі США, НАТО та Європою ми можемо зробити диво. Ми можемо зупинити росію, ми можемо її перемогти. І моя порада європейським націям: ви вже показали, як жити без російського газу. Будь ласка, навчіться жити без російської нафти, і, будь ласка, до нашої перемоги навчіться жити без росії», - закликав Порошенко.
Західний чиновник повідомив FT, що такий підхід мінімізує ризики ескалації та запобігає передачі конфіденційних технологій.
Очікується обмежене навчання українських фахівців, оскільки «Tomahawk» потребують складних систем навігації та наведення, а компоненти «чорних скриньок» контролюються США.
Початковий обсяг постачань становитиме 20-50 ракет, що значно менше за запитані Україною сотні.
Разом з екіпажам, обслуговуючим персоналом та базами базування.
Чтобы Украина подписала не выгодный для себя договор?
А если откажется это делать, то Трамп станет давить на Украину санкциями, отказом продавать оружие даже через Европу и т.д.
ХАМАС хоче, щоб Ізраїлю більше не існувало. Взагалі.
Тому ці омріяні трампом "переговори" такий же порожній звук, як і "вічний мир" в Газі - ні до чого не ведуть і закінчать свою дію за тиждень-другий.