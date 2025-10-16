Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп может подтолкнуть РФ к перемирию в Украине быстрее, чем достичь длительного мира на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считает международный обозреватель и эксперт по ближневосточным делам The Telegraph Кон Кофлин.

Отмечается, что Трамп чрезмерно уверен в прочности соглашения между Израилем и ХАМАС, которое уже демонстрирует признаки разрушения. В отличие от этого, Украина имеет шанс воспользоваться нынешней уверенностью США, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам.

Кофлин выделяет несколько факторов, повышающих вероятность прекращения огня:

поставки Украине американских ракет"Томагавк", способных поражать цели глубоко внутри РФ;

усиление тарифного и экономического давления на страны, которые покупают российскую нефть, в частности Индию и Китай.

Обозреватель отмечает, что Путин имеет полную власть для соблюдения соглашений, тогда как в Палестине нет единого руководства, способного удержать достигнутый мир.

Он подчеркивает: даже временное перемирие между Украиной и Россией, хотя и болезненное для обеих сторон, может стать более значимым достижением, чем "вечный мир", которому Трамп способствовал в секторе Газа. По его словам, россияне понимают ценность дипломатических компромиссов, и при должном давлении США и союзников есть шанс заставить Путина остановить военные действия на текущих позициях.

