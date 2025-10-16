Сикорский: Опасения по поводу эскалации после передачи Украине Tomahawk - беспочвенны
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что опасения возможного расширения войны после передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk не имеют оснований.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп обсудит поставки Украине Tomahawk во время встречи с Владимиром Зеленским в пятницу.
"Каждый раз, когда мы намеревались предоставить Украине новые ракеты, новые виды оружия, кто-то говорил: "Не делайте этого, это приведет к эскалации. Не присылайте им танки. Не давайте им истребители МиГ. Не передавайте им F-16. Не давайте им ракеты HIMARS, не давайте им ракеты ATACMS". И каждый раз Россия была вынуждена подстраиваться", - сказал польский министр.
Сикорский подчеркнул, что Украина может использовать Tomahawk для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а Россия не способна защитить все свои объекты из-за огромной территории. Он также отметил успех Украины в сокращении нефтедобычи РФ: "Когда вы достигаете успеха, вы должны его усилить", - подытожил глава МИД Польши.
Что предшествовало?
Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.
Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.
Тут просте питання: " А де хвальоні Боневтіком Потужно-Брехливим потужні, рожево-зелено-голубі ракети "Фламінго"?. Вони ж дешевші за "Томагавки" і мають до тони начинки та більшу відстань для враження. Новіша і випускають їх по декілька в день. То де вони? Чи як завжди Боневтік Потужно-Брехливий набрехав наріду?