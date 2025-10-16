РУС
Сикорский: Опасения по поводу эскалации после передачи Украине Tomahawk - беспочвенны

Сикорский рассказал о займе для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что опасения возможного расширения войны после передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk не имеют оснований.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп обсудит поставки Украине Tomahawk во время встречи с Владимиром Зеленским в пятницу.

"Каждый раз, когда мы намеревались предоставить Украине новые ракеты, новые виды оружия, кто-то говорил: "Не делайте этого, это приведет к эскалации. Не присылайте им танки. Не давайте им истребители МиГ. Не передавайте им F-16. Не давайте им ракеты HIMARS, не давайте им ракеты ATACMS". И каждый раз Россия была вынуждена подстраиваться", - сказал польский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной, - The Telegraph

Сикорский подчеркнул, что Украина может использовать Tomahawk для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а Россия не способна защитить все свои объекты из-за огромной территории. Он также отметил успех Украины в сокращении нефтедобычи РФ: "Когда вы достигаете успеха, вы должны его усилить", - подытожил глава МИД Польши.

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Сикорский Радослав (493) Томагавк (32)
"ескалація" то улюблена кацапська блеф-лякалка, і Захід із задоволенням на неї ведеться
16.10.2025 11:11 Ответить
Скоріше за все, або не дадуть, або дадуть щось дуже бюджетне типу баракуд. І з купою обмежень на застосування. Або дадуть і заборонять використовувати, щоб лежали десь на складах як колись джевеліни.
16.10.2025 11:19 Ответить
Знову звертаю увагу громадян про роздуту тему на всіх шпальтах газет і інтернет ресурсів, особливо помийок ОПи про передачу Україні американськиї ракет "Томагавк". Для чого це робиться? Щоб відвернути увагу українців від провалу на фронті, де ворог кожного дня рухається вже по Дніпропетровській області, закидає міста ракетами і шахедами.
Тут просте питання: " А де хвальоні Боневтіком Потужно-Брехливим потужні, рожево-зелено-голубі ракети "Фламінго"?. Вони ж дешевші за "Томагавки" і мають до тони начинки та більшу відстань для враження. Новіша і випускають їх по декілька в день. То де вони? Чи як завжди Боневтік Потужно-Брехливий набрехав наріду?
16.10.2025 11:27 Ответить
Надо и рольникам дать пару томагавков, пусть пуляют в Кенигсберг
16.10.2025 11:32 Ответить
 
 