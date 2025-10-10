Швеция поддержала план ЕС по использованию замороженных активов РФ для Украины, - Bloomberg

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что Европейский Союз должен продвигать предложение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины, поскольку других эффективных вариантов помощи нет.

Свантессон подчеркнула, что Швеция готова сделать все возможное, чтобы убедить все страны ЕС поддержать этот план. По ее словам, несмотря на длительную войну, часть государств остается осторожной и не готова финансировать Украину в том объеме, как страны Северной Европы или Балтии.

В ЕС сейчас прорабатывают создание так называемого "репарационного кредита" - механизма, который позволит использовать до 185 миллиардов евро замороженных российских активов для покрытия бюджетных потребностей Украины и части ее военных расходов.

План имеет юридические сложности, поскольку Евросоюз стремится избежать прямой конфискации средств, чтобы не навредить своей финансовой системе и репутации евро. Также Еврокомиссия предлагает изменить процедуру продления замораживания активов, принимая решение квалифицированным большинством, чтобы избежать вето со стороны отдельных стран, в частности Венгрии.

Предполагается, что Украина начнет выплачивать заем только после завершения войны и получения репараций от России.

