ЕС выделит 6,6 млн евро на проекты для СМИ в Украине

Евросоюз объявил о трех новых проектах на 6,6 млн евро для укрепления независимого медиасектора Украины.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициативы имеют целью помочь журналистам продолжать свою жизненно важную работу по информированию граждан, разоблачению коррупции и документированию правды о российской агрессии.

"Благодаря этим трем новым проектам Европейский Союз стоит бок о бок с независимыми украинскими СМИ. Наша цель - усилить способность Украины предоставлять достоверную, важную информацию, обеспечить публичную подотчетность и документировать правду об агрессивной войне России и ее преступлениях", - отметила посол Катарина Матернова.

Читайте: Европейский Союз продолжит оказывать Украине военную и экономическую помощь, - фон дер Ляйен

Сколько средств выделят

3 млн евро предоставят медиа, которые освещают события на передовой и проводят расследования.

Гранты получат 40 медиа, которые освещают события на фронте, предлагают индивидуальное наставничество и обучение для других, а также институциональную поддержку командам журналистов-расследователей, которые разоблачают коррупцию и военные преступления России.

2 млн евро выделят на проект "Укрепление устойчивости независимой, свободной и плюралистической медиа-экосистемы в Украине", который возглавляет организация "Репортеры без границ".

Инициатива предоставит экстренную помощь и защитное оборудование 400 журналистам, будет способствовать устойчивости медиа через Инициативу журналистского доверия и Международный фонд восстановления украинских СМИ (IFRUM), а также будет выступать за включение СМИ в программу восстановления Украины.

1,6 млн евро выделят на проект "Расширение возможностей украинских СМИ для устойчивого будущего", координируемый Институтом массовой информации и Detector Media.

"Он укрепит региональные и местные СМИ, будет противодействовать дезинформации и оказывать правовую, безопасностную и профессиональную поддержку более 500 журналистам через 15 вновь созданных региональных медиа-хабов", - отметили там.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ