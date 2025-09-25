Европейский Союз продолжит оказывать Украине военную и экономическую помощь, - фон дер Ляйен

Европейский Союз уже инвестировал около 175 миллиардов евро для усиления обороны и поддержки экономики Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью CNN сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы будем железно стоять на стороне Украины. Это также означает предоставление военных возможностей, необходимых для защиты страны", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что война в Украине касается не только независимости и суверенитета страны, но и соблюдения международного права. По ее словам, конфликт демонстрирует необходимость уважения к международной хартии, суверенитета и территориальной целостности государств.

"Доказательства убедительно показывают, что Путин является агрессором. Он не хочет мира, и именно поэтому международные правила должны соблюдаться", - заявила фон дер Ляйен.

Она прокомментировала недавние заявления Трампа относительно войны в Украине, подчеркнув, что США принимают решения самостоятельно, тогда как ЕС всегда четко поддерживает Киев. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что именно Украина определяет, какие территории защищать и с кем вести переговоры. "Цель состоит в том, чтобы Путин сел за стол переговоров, потому что мы все хотим мира", - отметила она.

Фон дер Ляйен также подтвердила, что ЕС активно сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Импорт российского угля уже прекращен, поставки нефти снизились до 3%, а зависимость от газа значительно сокращена. Она добавила, что Евросоюз готов ввести санкции против импорта российского СПГ, подчеркнув: "В течение нескольких месяцев такие поставки должны быть полностью остановлены".

