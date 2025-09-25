Європейський Союз продовжить надавати Україні військову та економічну допомогу, - фон дер Ляєн

Європейський Союз вже інвестував близько 175 мільярдів євро для посилення оборони та підтримки економіки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю CNN повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми будемо залізно стояти на боці України. Це також означає надання військових можливостей, необхідних для захисту країни", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що війна в Україні стосується не лише незалежності та суверенітету країни, а й дотримання міжнародного права. За її словами, конфлікт демонструє необхідність поваги до міжнародної хартії, суверенітету та територіальної цілісності держав.

"Докази переконливо показують, що Путін є агресором. Він не хоче миру, і саме тому міжнародні правила мають дотримуватися", — заявила фон дер Ляєн.

Вона прокоментувала нещодавні заяви Трампа щодо війни в Україні, підкресливши, що США ухвалюють рішення самостійно, тоді як ЄС завжди чітко підтримує Київ. Глава Єврокомісії наголосила, що саме Україна визначає, які території захищати та з ким вести переговори. "Мета полягає в тому, щоб Путін сів за стіл переговорів, тому що ми всі хочемо миру", — зазначила вона.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що ЄС активно скорочує залежність від російських енергоресурсів. Імпорт російського вугілля вже припинено, поставки нафти знизилися до 3%, а залежність від газу значно скорочена. Вона додала, що Євросоюз готовий запровадити санкції проти імпорту російського СПГ, наголосивши: "Протягом кількох місяців такі поставки мають бути повністю зупинені".

