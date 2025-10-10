ЄС надасть 6,6 млн євро на проєкти для ЗМІ в Україні

Євросоюз оголосив про три нові проєкти на 6,6 млн євро для зміцнення незалежного медіасектору України.

Про це йдеться в заяві представництва ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціативи мають на меті допомогти журналістам продовжувати свою життєво важливу роботу з інформування громадян, викриття корупції та документування правди про російську агресію.

"Завдяки цим трьом новим проєктам Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з незалежними українськими ЗМІ. Наша мета - посилити здатність України надавати достовірну, важливу інформацію, забезпечити публічну підзвітність та документувати правду про агресивну війну Росії та її злочини", - зазначила посол Катаріна Матернова.

Скільки коштів виділять

3 млн євро нададуть медіа, що висвітлюють події на передовій та проводять розслідування.

Гранти отримають 40 медіа, які висвітлюють події на фронті, пропонують індивідуальне наставництво та навчання для інших, а також інституційну підтримку командам журналістів-розслідувачів, які викривають корупцію та воєнні злочини Росії.

2 млн євро виділять на проєкт "Зміцнення стійкості незалежної, вільної та плюралістичної медіа-екосистеми в Україні", що очолює організація "Репортери без кордонів".

Ініціатива надасть екстрену допомогу та захисне обладнання 400 журналістам, сприятиме стійкості медіа через Ініціативу журналістської довіри та Міжнародний фонд відновлення українських ЗМІ (IFRUM), а також виступатиме за включення ЗМІ до програми відновлення України.

1,6 млн євро виділять на проєкт "Розширення можливостей українських ЗМІ для сталого майбутнього", що координується Інститутом масової інформації та Detector Media.

"Він зміцнить регіональні та місцеві ЗМІ, протидіятиме дезінформації та надаватиме правову, безпекову та професійну підтримку понад 500 журналістам через 15 новостворених регіональних медіа-хабів", - зазначили там.

