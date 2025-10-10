Швеція підтримала план ЄС щодо використання заморожених активів РФ для України, - Bloomberg

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон заявила, що Європейський Союз має просувати пропозицію про використання заморожених російських активів на користь України, оскільки інших ефективних варіантів допомоги немає.

Свантессон підкреслила, що Швеція готова зробити все можливе, щоб переконати всі країни ЄС підтримати цей план. За її словами, попри тривалу війну, частина держав залишається обережною і не готова фінансувати Україну в тому обсязі, як країни Північної Європи чи Балтії.

У ЄС наразі опрацьовують створення так званого "репараційного кредиту" - механізму, який дозволить використати до 185 мільярдів євро заморожених російських активів для покриття бюджетних потреб України та частини її військових витрат.

План має юридичні складнощі, оскільки Євросоюз прагне уникнути прямої конфіскації коштів, щоб не нашкодити своїй фінансовій системі та репутації євро. Також Єврокомісія пропонує змінити процедуру продовження заморожування активів, ухвалюючи рішення кваліфікованою більшістю, щоб уникнути вето з боку окремих країн, зокрема Угорщини.

Передбачається, що Україна почне виплачувати позику лише після завершення війни та отримання репарацій від Росії.

