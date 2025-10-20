Ситуация на востоке Украины изменилась - ВСУ сдерживают РФ, - The Economist

На востоке Украины ситуация за последние месяцы существенно изменилась: российские войска продвинулись ближе и усилили разрушения гражданской инфраструктуры. В то же время город Константиновка пока не находится под реальной угрозой захвата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist

Российское продвижение привело к тому, что соседняя Дружковка подвергается более интенсивным обстрелам. В городе с 6 октября действует 20-часовой комендантский час, а основную дорогу в Изюм пришлось закрыть из-за угрозы атак дронов, перенаправив транспорт на объезды.

Несмотря на тактические успехи, издание отмечает, что российская армия столкнулась с серьезными проблемами. В августе им удалось прорвать оборону ВСУ вблизи Доброполья и продвинуться более чем на 13 км, однако украинские силы быстро стабилизировали ситуацию, остановив наступление. Теперь, по данным украинских военных, оккупанты сами оказались в окружении.

Потери россиян проверить невозможно, но они большие

Подполковник Нацгвардии из бригады "Азов" Арсен "Лемко" Димитрик сообщил, что с августа россияне потеряли до 10 тысяч бойцов в этой битве, хотя эту цифру проверить невозможно. Он также рассказал о потерях врага: за последнюю неделю уничтожено около 50 танков и бронемашин, а численность российских подразделений в районе сократилась с нескольких сотен до менее чем сотни военных. По его словам, противник в нынешних условиях долго не продержится.

Димитрик отметил, что успех стал возможным благодаря "хорошо скоординированным действиям десятков подразделений", тогда как в предыдущих кампаниях именно отсутствие координации считали одной из причин потерь.

The Economist добавляет, что на фоне затяжных боев на фронте определенные сдвиги наблюдаются и на дипломатическом направлении.

