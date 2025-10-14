РУС
Разбитые позиции, уничтоженные дроны, выведенные из строя антенны связи: боевая работа бригады "Буревій". ВИДЕО

Первая Президентская бригада НГУ "Буревій" успешно выполняет задачи в борьбе с российскими оккупационными войсками на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие боевой работы уничтожено не менее десятка оккупантов, ударный и разведывательный дрон, огневые позиции, орудие и боекомплект.

Также выведено из строя оборудование связи, в частности - вражескую антенну, что усложнило захватчикам управление подразделениями на передовой.

Также украинские бойцы поделились результатами своей работы за последнюю неделю, а именно уничтожено 39 оккупантов, 66 укрытий, 97 вражеских дронов "Молния", "Гербера", "Ланцет", FPV-дроны, 1 огневую позицию и миномет, 4 антенны, 2 средства связи Старлинк, 2 генератора и один ЛАТ.

Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

