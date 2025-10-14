РУС
Украинские дроны уничтожили радиолокационную станцию "Терек" в тылу на Запорожье. ВИДЕО

Украинские дроны 422-го отдельного батальона беспилотных систем "Luftwaffe" поразили технику оккупантов на Запорожском направлении.

Силы обороны уничтожили российскую радиолокационную станцию РЛС-18 "Терек", которая находилась в глубоком тылу врага, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео результата боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Не знаю - яка там у КУНГу, "начинка", але антенна система П-12, ще в часи моєї молодості вважалася "застарілою"...
