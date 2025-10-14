Украинские дроны уничтожили радиолокационную станцию "Терек" в тылу на Запорожье. ВИДЕО
Украинские дроны 422-го отдельного батальона беспилотных систем "Luftwaffe" поразили технику оккупантов на Запорожском направлении.
Силы обороны уничтожили российскую радиолокационную станцию РЛС-18 "Терек", которая находилась в глубоком тылу врага, сообщает Цензор.НЕТ.
Видео результата боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий14.10.2025 21:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль