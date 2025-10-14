Українські дрони знищили радіолокаційну станцію "Терек" у тилу на Запоріжжі. ВIДЕО
Українські дрони 422-го окремого батальйону безпілотних систем "Luftwaffe" уразили техніку окупантів на Запорізькому напрямку.
Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію РЛС-18 "Терек", яка перебувала у глибокому тилу ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео результату бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
