Знищено "броньовану Буханку" та ліквідовано окупантів - бойова робота дронарів SIGNUM. ВIДЕО
На Лиманському напрямку оператори ударних безпілотників SIGNUM вдарили по позиціях окупантів, знищивши техніку та живу силу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено автівку "Буханка" під металевим захистом, ворожу групу в полі та окупанта на мотоциклі, який не доїхав до місця призначення.
"Розпочинаємо з "Призрачного гонщика", який вирішив влаштувати заїзд на Лиманському напрямку. Біда в тому, що траса тут коротка і фініш завжди один", - коментують бійці у соцмережах ліквідацію окупанта на мотоциклі.
