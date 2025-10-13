"Самоліквідація": окупант взяв автомат та вистрілив собі у голову. ВIДЕО 18+

Українські снайпери підрозділу Sniper Group E40 зафільмували "самостріл" окупанта на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах військовий РФ лежить в траві лісосмуги та пускає кулю поміж очей.

"Готовність до пострілу за 3 секунди - це досить непоганий результат для самоліквідації", - коментують бійці від відео у соцмережах.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

