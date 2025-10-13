УКР
"Самоліквідація": окупант взяв автомат та вистрілив собі у голову. ВIДЕО 18+

Українські снайпери підрозділу Sniper Group E40 зафільмували "самостріл" окупанта на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах військовий РФ лежить в траві лісосмуги та пускає кулю поміж очей.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Готовність до пострілу за 3 секунди - це досить непоганий результат для самоліквідації", - коментують бійці від відео у соцмережах.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також: Оператори дронів "Скеля" провели бойову роботу: окупанти залишилися без рук, ніг і голови. ВIДЕО 18+

армія рф снайпери ЗСУ
Щось не віриться, що він насправді застрелився... Більше схоже на спробу обдурити оператора дрону.
13.10.2025 19:31 Відповісти
хммм....
а, де вихід?
а, де кровіща?
"Меня терзают смутные сомнения..."
13.10.2025 19:44 Відповісти
+💯 👍🏿!

треба було б штрикнути "доброго рузького" з бомбера

.
13.10.2025 19:37 Відповісти
13.10.2025 19:37 Відповісти
💯 💯 💯
13.10.2025 20:14 Відповісти
настала осінь, стало менше сонця, російські воєнні страждають від хандри (=англійський сплін)

цікаво, їм "под'йомні" за самостріл голову платять чи як ?

.
13.10.2025 19:35 Відповісти
13.10.2025 19:44 Відповісти
Спи кацапе мертвим сном...
13.10.2025 20:17 Відповісти
На "біс" давай!
13.10.2025 20:20 Відповісти
13.10.2025 20:22 Відповісти
Здох каzап та й пуй з ним.
13.10.2025 20:27 Відповісти
Правильне рішення .
13.10.2025 20:27 Відповісти
Ні вєрю....
13.10.2025 20:30 Відповісти
самогубців до раю не пускають. х*йло забув це своему стаду сказати
13.10.2025 21:11 Відповісти
 
 