"Самоліквідація": окупант взяв автомат та вистрілив собі у голову. ВIДЕО 18+
Українські снайпери підрозділу Sniper Group E40 зафільмували "самостріл" окупанта на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах військовий РФ лежить в траві лісосмуги та пускає кулю поміж очей.
"Готовність до пострілу за 3 секунди - це досить непоганий результат для самоліквідації", - коментують бійці від відео у соцмережах.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+7 Антип61
показати весь коментар13.10.2025 19:31 Відповісти Посилання
+4 Begemot Pepa
показати весь коментар13.10.2025 19:44 Відповісти Посилання
+2 Алекс Мышкевич
показати весь коментар13.10.2025 19:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба було б штрикнути "доброго рузького" з бомбера
.
цікаво, їм "под'йомні" за самостріл голову платять чи як ?
.
а, де вихід?
а, де кровіща?
"Меня терзают смутные сомнения..."