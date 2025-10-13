"Самоликвидация": оккупант взял автомат и выстрелил себе в голову. ВИДЕО 18+
Украинские снайперы подразделения Sniper Group E40 сняли "самострел" оккупанта на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах военный РФ лежит в траве лесополосы и пускает пулю между глаз.
"Готовность к выстрелу за 3 секунды - это довольно неплохой результат для самоликвидации", - комментируют бойцы от видео в соцсетях.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
треба було б штрикнути "доброго рузького" з бомбера
.
цікаво, їм "под'йомні" за самостріл голову платять чи як ?
.
а, де вихід?
а, де кровіща?
"Меня терзают смутные сомнения..."