"Самоликвидация": оккупант взял автомат и выстрелил себе в голову. ВИДЕО 18+

Украинские снайперы подразделения Sniper Group E40 сняли "самострел" оккупанта на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах военный РФ лежит в траве лесополосы и пускает пулю между глаз.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Готовность к выстрелу за 3 секунды - это довольно неплохой результат для самоликвидации", - комментируют бойцы от видео в соцсетях.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Операторы дронов "Скала" провели боевую работу: оккупанты остались без рук, ног и головы. ВИДЕО 18+