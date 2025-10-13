РУС
"Самоликвидация": оккупант взял автомат и выстрелил себе в голову. ВИДЕО 18+

Украинские снайперы подразделения Sniper Group E40 сняли "самострел" оккупанта на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах военный РФ лежит в траве лесополосы и пускает пулю между глаз.

"Готовность к выстрелу за 3 секунды - это довольно неплохой результат для самоликвидации", - комментируют бойцы от видео в соцсетях.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20885) самоубийство (1032) снайперы (494) ВСУ (6991)
Щось не віриться, що він насправді застрелився... Більше схоже на спробу обдурити оператора дрону.
13.10.2025 19:31 Ответить
+💯 👍🏿!

треба було б штрикнути "доброго рузького" з бомбера

.
13.10.2025 19:37 Ответить
настала осінь, стало менше сонця, російські воєнні страждають від хандри (=англійський сплін)

цікаво, їм "под'йомні" за самостріл голову платять чи як ?

.
13.10.2025 19:35 Ответить
хммм....
а, де вихід?
а, де кровіща?
"Меня терзают смутные сомнения..."
13.10.2025 19:44 Ответить
 
 