Оператори дронів "Скеля" провели бойову роботу: окупанти залишилися без рук, ніг і голови. ВIДЕО 18+

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідовують окупантів за допомогою артилерії та дронів "Баба-Яга".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів знищено щонайменше дев’ять російських військових.

На зафільмованих кадрах видно, як після влучань загарбники залишаються без рук, ніг і голови.

"Окупанти лопаються від арти та дронів", - іронічно коментують бійці.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

