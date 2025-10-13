УКР
Оператори дронів "Скеля" провели бойову роботу: окупанти залишилися без рук, ніг і голови. ВIДЕО 18+

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідовують окупантів за допомогою артилерії та дронів "Баба-Яга".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів знищено щонайменше дев’ять російських військових.

На зафільмованих кадрах видно, як після влучань загарбники залишаються без рук, ніг і голови.

"Окупанти лопаються від арти та дронів", - іронічно коментують бійці.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

армія рф (19043) знищення (8460) ЗСУ (8003) дрони (6016) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (20)
Розібрали на запчастини - путлєру згодяться
13.10.2025 18:43 Відповісти
У мене думка, а що якщо ***** не хоче війни, а хоче знищити 100 млн свого скота? Да не знає як просто жене їх на забій.
То ми збудуємо 10 біо реакторів і нехай ешелонами направляє це біосміття, ми переробимо це все в енергію . Московія очиститься у нас енергія , всі задоволені.
13.10.2025 19:00 Відповісти
13.10.2025 19:10 Відповісти
👍👏👏
13.10.2025 19:21 Відповісти
 
 