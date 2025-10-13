Оператори дронів "Скеля" провели бойову роботу: окупанти залишилися без рук, ніг і голови. ВIДЕО 18+
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідовують окупантів за допомогою артилерії та дронів "Баба-Яга".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів знищено щонайменше дев’ять російських військових.
На зафільмованих кадрах видно, як після влучань загарбники залишаються без рук, ніг і голови.
"Окупанти лопаються від арти та дронів", - іронічно коментують бійці.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
То ми збудуємо 10 біо реакторів і нехай ешелонами направляє це біосміття, ми переробимо це все в енергію . Московія очиститься у нас енергія , всі задоволені.