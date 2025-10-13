"Рознесли на частини": дрони Сил оборони знищили два десятки укриттів з окупантами. ВIДЕО
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" разом із суміжними Силами оборони нищать укриття окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рій дронів-камікадзе Третього армійського корпусу знищив щонайменше два десятки ворожих укриттів разом з особовим складом.
Військові РФ намагалися ховатися у розбитих будинках, але дрони-камікадзе "розносять їх на частини".
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
