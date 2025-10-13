УКР
"Рознесли на частини": дрони Сил оборони знищили два десятки укриттів з окупантами. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" разом із суміжними Силами оборони нищать укриття окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рій дронів-камікадзе Третього армійського корпусу знищив щонайменше два десятки ворожих укриттів разом з особовим складом.

Військові РФ намагалися ховатися у розбитих будинках, але дрони-камікадзе "розносять їх на частини".

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

армія рф (19043) безпілотник (5033) знищення (8460) ЗСУ (8003) 63 ОМБр (130) Третій армійський корпус (31)
крута вибухівка, не порівняти з тими пукалками з дронів, що були ще рік тому
13.10.2025 17:55 Відповісти
Шо то за такі дрони ? Афігєть ! Хєрачить ,як снаряди.
13.10.2025 18:04 Відповісти
А потім пустити танки з броньованими екскаваторами як робив Ізраїль і розрівняти все в 0. І не потрібно піхоту посилати на зачистку
13.10.2025 18:18 Відповісти
 
 