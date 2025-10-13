Морпіхи знищили десяток катерів з російським десантом на Херсонщині. ВIДЕО
Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони продовжують знищувати військових РФ на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони за допомогою ударних дронів уразили щонайменше десяток катерів з російським десантом. Відео своєї роботи виклали у соцмережах.
Не допомогло окупантам і "маскування" - ударний дрон виявив катер з особовим складом РФ в очереті та знищив його прицільним ударом.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ХлопиХолопи пуйла не знали, що сезон риболовлі закритий для них?