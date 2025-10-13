Морпіхи знищили десяток катерів з російським десантом на Херсонщині. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони продовжують знищувати військових РФ на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони за допомогою ударних дронів уразили щонайменше десяток катерів з російським десантом. Відео своєї роботи виклали у соцмережах.

Не допомогло окупантам і "маскування" - ударний дрон виявив катер з особовим складом РФ в очереті та знищив його прицільним ударом.

