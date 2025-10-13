УКР
Морпіхи знищили десяток катерів з російським десантом на Херсонщині. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони продовжують знищувати військових РФ на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони за допомогою ударних дронів уразили щонайменше десяток катерів з російським десантом. Відео своєї роботи виклали у соцмережах.

Не допомогло окупантам і "маскування" - ударний дрон виявив катер з особовим складом РФ в очереті та знищив його прицільним ударом. 

армія рф (19043) знищення (8460) ЗСУ (8003) дрони (6016) Херсонська область (6288) Херсонський район (640)
Пішли орки на корм рибам
13.10.2025 17:17
13.10.2025 17:17 Відповісти
👍
13.10.2025 17:22
13.10.2025 17:22 Відповісти
чудово но мало
13.10.2025 17:35
13.10.2025 17:35 Відповісти
Правильно, днепровских раков надо кормить хорошо!
13.10.2025 17:42
13.10.2025 17:42 Відповісти
А шо сі стало? Хлопи Холопи пуйла не знали, що сезон риболовлі закритий для них?
13.10.2025 17:49
13.10.2025 17:49 Відповісти
Красата,срєді пливущіх,первих нет і атстающіх...До йоські,підари..
13.10.2025 18:20
13.10.2025 18:20 Відповісти
"..как паплавал1..??"
13.10.2025 18:23
13.10.2025 18:23 Відповісти
Шикарне річкове Сафарі - на москалів.
13.10.2025 18:39
13.10.2025 18:39 Відповісти
займались незаконним виловом риби на території УКРАЇНИ (з човна) .
13.10.2025 19:12
13.10.2025 19:12 Відповісти
 
 