Морпехи уничтожили десяток катеров с российским десантом на Херсонщине. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны продолжают уничтожать военных РФ на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны с помощью ударных дронов поразили не менее десятка катеров с российским десантом. Видео своей работы выложили в соцсетях.

Не помогла оккупантам и "маскировка" - ударный дрон обнаружил катер с личным составом РФ в камышах и уничтожил его прицельным ударом.

