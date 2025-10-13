РУС
Морпехи уничтожили десяток катеров с российским десантом на Херсонщине. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны продолжают уничтожать военных РФ на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны с помощью ударных дронов поразили не менее десятка катеров с российским десантом. Видео своей работы выложили в соцсетях.

Не помогла оккупантам и "маскировка" - ударный дрон обнаружил катер с личным составом РФ в камышах и уничтожил его прицельным ударом.

армия РФ (20885) уничтожение (8139) ВСУ (6991) дроны (5077) Херсонская область (5291) Херсонский район (630)
Пішли орки на корм рибам
13.10.2025 17:17 Ответить
👍
13.10.2025 17:22 Ответить
чудово но мало
13.10.2025 17:35 Ответить
Правильно, днепровских раков надо кормить хорошо!
13.10.2025 17:42 Ответить
А шо сі стало? Хлопи Холопи пуйла не знали, що сезон риболовлі закритий для них?
13.10.2025 17:49 Ответить
 
 