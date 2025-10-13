Морпехи уничтожили десяток катеров с российским десантом на Херсонщине. ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны продолжают уничтожать военных РФ на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны с помощью ударных дронов поразили не менее десятка катеров с российским десантом. Видео своей работы выложили в соцсетях.
Не помогла оккупантам и "маскировка" - ударный дрон обнаружил катер с личным составом РФ в камышах и уничтожил его прицельным ударом.
ХлопиХолопи пуйла не знали, що сезон риболовлі закритий для них?