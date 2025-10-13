РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9609 посетителей онлайн
Новости Видео
1 556 6

Вражеский дрон разлетается на куски после точного выстрела украинского военного. ВИДЕО

Украинский воин первым выстрелом уничтожил вражеский дрон-камикадзе, который готовился атаковать позицию бойцов Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись искусной боевой работы бойца опубликована в соцсетях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Украинский военный с первого выстрела сбивает российский FPV-дрон, который летел наносить удар по его сослуживцам на Запорожском направлении", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два десятка российских беспилотников уничтожили бойцы 47-й ОМБр с помощью зенитных дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20885) уничтожение (8139) Запорожская область (3648) дроны (5077)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Зоркий глаз"
Позивний в нього не "Гостре ОКО" ???
Респект!!!
показать весь комментарий
13.10.2025 14:57 Ответить
https://censor.net/ua/videonews/3579143/boyets-zsu-zbyv-bezpilotnyk-rf-na-zaporijji-tochnym-postrilom
показать весь комментарий
13.10.2025 14:58 Ответить
Зрозуміло що було уже, але все рівно ПРИЄМНО
показать весь комментарий
13.10.2025 14:59 Ответить
Два-три дні проходить і цензор подає старі новини як нові. Чому б це.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:15 Ответить
...всім теверезо мислячим зрозуміло, що частота НЕ влучних пострілів набагато вища... на жаль...
показать весь комментарий
13.10.2025 15:16 Ответить
то вже було .
показать весь комментарий
13.10.2025 15:50 Ответить
 
 