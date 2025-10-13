Вражеский дрон разлетается на куски после точного выстрела украинского военного. ВИДЕО
Украинский воин первым выстрелом уничтожил вражеский дрон-камикадзе, который готовился атаковать позицию бойцов Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись искусной боевой работы бойца опубликована в соцсетях.
"Украинский военный с первого выстрела сбивает российский FPV-дрон, который летел наносить удар по его сослуживцам на Запорожском направлении", - отмечается в комментарии к видео.
"Зоркий глаз"Позивний в нього не "Гостре ОКО" ???
Респект!!!