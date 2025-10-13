Вражеский дрон разлетается на куски после точного выстрела украинского военного. ВИДЕО

Украинский воин первым выстрелом уничтожил вражеский дрон-камикадзе, который готовился атаковать позицию бойцов Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись искусной боевой работы бойца опубликована в соцсетях.

"Украинский военный с первого выстрела сбивает российский FPV-дрон, который летел наносить удар по его сослуживцам на Запорожском направлении", - отмечается в комментарии к видео.

