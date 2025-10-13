886 1
Два десятка российских беспилотников уничтожили бойцы 47-й ОМБр с помощью зенитных дронов. ВИДЕО
Бойцы подразделения Sky Wars из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили два десятка российских беспилотников с помощью зенитных дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.
"За минувшие две недели воины Sky Wars 47 ОМБр на Курском, Северо-Слобожанском направлениях и госгранице зачистили 20 ночных и дневных "зооподружек" рф: 8 разведывательных Zala-z16, 8 ударных Zala Lancet z51, 4 ударные "Молния-2", - говорится в комментарии к записи.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nika Vesela
показать весь комментарий13.10.2025 14:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль