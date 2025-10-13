Два десятка российских беспилотников уничтожили бойцы 47-й ОМБр с помощью зенитных дронов. ВИДЕО

Бойцы подразделения Sky Wars из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили два десятка российских беспилотников с помощью зенитных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"За минувшие две недели воины Sky Wars 47 ОМБр на Курском, Северо-Слобожанском направлениях и госгранице зачистили 20 ночных и дневных "зооподружек" рф: 8 разведывательных Zala-z16, 8 ударных Zala Lancet z51, 4 ударные "Молния-2", - говорится в комментарии к записи.

