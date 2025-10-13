Украинский ЗРК "Бук-М1" сбил крылатую ракету "Искандер-К" на сумском направлении. ВИДЕО
Экипаж украинского ЗРК "Бук-М1" уничтожил вражескую крылатую ракету "Искандер-К" на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
роман #583809
показать весь комментарий13.10.2025 13:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий13.10.2025 13:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Грицько Добрий
показать весь комментарий13.10.2025 13:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль