1 707 5

Украинский ЗРК "Бук-М1" сбил крылатую ракету "Искандер-К" на сумском направлении. ВИДЕО

Экипаж украинского ЗРК "Бук-М1" уничтожил вражескую крылатую ракету "Искандер-К" на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Автор: 

крылатые ракеты (907) ПВО (3191) Сумская область (3768) уничтожение (8139) Бук (663)
на чергуванні з однією ракетою ? жах !
показать весь комментарий
13.10.2025 13:06 Ответить
так безпечніше, якщо ворожий дрон полювання влаштує...
показать весь комментарий
13.10.2025 13:12 Ответить
Не бзди, якщо треба ше підвезуть
показать весь комментарий
13.10.2025 13:16 Ответить
 
 