Момент поражения и детонация боекомплекта вражеского ЗРК "Бук-М2". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания в российский ЗРК "Бук-М2" и детонация его боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской технике корректировали разведчики 15-й бригады "Черный лес".

"Разведчики 15 бригады "Черный лес" навели удар по вражескому ЗРК "Бук-М2". После попадания произошел фейерверк: сдетонировал боекомплект. Установка стоимостью около $25 млн полностью уничтожена", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражен вражеский ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

На зовнішньому ринку може і стоїть 25 млн.баксів,а для свинособак в сотню раз меньше..Задрали вже цінниками на свинособаче залізо..
18.09.2025 10:57 Ответить
Точно не в сотню.
Якщо БУшний вартує на ринку 25 млн, то зробити новий на його заміну може виявитись дорожче.
18.09.2025 11:18 Ответить
Є внутрішний ринок і є зовнішній..Розумієте різницю?
18.09.2025 11:37 Ответить
Красівоє! Маю надію, що і шпроти в банці сиділи та трішки засмагли
18.09.2025 11:27 Ответить
файно
18.09.2025 11:35 Ответить
 
 