Момент поражения и детонация боекомплекта вражеского ЗРК "Бук-М2". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания в российский ЗРК "Бук-М2" и детонация его боекомплекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской технике корректировали разведчики 15-й бригады "Черный лес".
"Разведчики 15 бригады "Черный лес" навели удар по вражескому ЗРК "Бук-М2". После попадания произошел фейерверк: сдетонировал боекомплект. Установка стоимостью около $25 млн полностью уничтожена", - говорится в комментарии к видео.
Якщо БУшний вартує на ринку 25 млн, то зробити новий на його заміну може виявитись дорожче.