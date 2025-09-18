Момент поражения и детонация боекомплекта вражеского ЗРК "Бук-М2". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания в российский ЗРК "Бук-М2" и детонация его боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской технике корректировали разведчики 15-й бригады "Черный лес".

"Разведчики 15 бригады "Черный лес" навели удар по вражескому ЗРК "Бук-М2". После попадания произошел фейерверк: сдетонировал боекомплект. Установка стоимостью около $25 млн полностью уничтожена", - говорится в комментарии к видео.

