Поражен вражеский ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО
14 сентября 2025 года спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, успешный удар по вражеской дорогостоящей цели нанесли вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.
"Стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов", - уточнили в ГУР.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
відчуваєте різницю?
ні! не дроном.
терактом.
де, це?