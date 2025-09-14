Поражен вражеский ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

14 сентября 2025 года спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, успешный удар по вражеской дорогостоящей цели нанесли вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов", - уточнили в ГУР.

Больше подробностей на эту минуту не известно.