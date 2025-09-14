РУС
2 841 4

Поражен вражеский ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

14 сентября 2025 года спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, успешный удар по вражеской дорогостоящей цели нанесли вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов", - уточнили в ГУР.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

уничтожение (7901) Запорожская область (3511) Бук (661) ГУР (589) Мелитопольский район (13) Александровка (1) Удары по РФ (525)
а, у нас фастів *******.
відчуваєте різницю?
ні! не дроном.
терактом.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:38 Ответить
Прям весь Фастів? Чи три вагони?
показать весь комментарий
14.09.2025 15:57 Ответить
ви знаєте, що таке фастів?
де, це?
показать весь комментарий
14.09.2025 16:09 Ответить
Дуже добре, а чого другий бук не обнулили?
показать весь комментарий
14.09.2025 15:24 Ответить
 
 