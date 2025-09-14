Уражено ворожий ЗРК "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області, - ГУР. ВIДЕО

14 вересня 2025 року спецпризначенці ГУР МО України виявили та завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, успішний удар по ворожій дороговартісній цілі завдали поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Вартість російського ЗРК "Бук-М3"становить від 40 до 50 мільйонів доларів", - уточнили в ГУР.

Дивіться також: Оператори СБС знищили САУ "Гвоздика", ЗРК "Бук-М1" та іншу ворожу техніку попри активну протидію РЕБ. ВIДЕО

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.