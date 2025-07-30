Оператори СБС знищили САУ "Гвоздика", ЗРК "Бук-М1" та іншу ворожу техніку попри активну протидію РЕБ. ВIДЕО
На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу з боку противника.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку ЗРК "Бук-М1". Перше влучання змусило окупантів змінити позицію, а друге – в антену РЛС – вивело пускову з ладу.
Також російські засоби РЕБ не змогли завадити і ураженню інших цілей. Зокрема, самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика" та причіпної гаубиці.
Крім цього оператори батальйону влучно уразили російський БТР разом з екіпажем на броні, знищили вантажівку "Урал", та вивели з ладу КАМАЗ і УАЗ.
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Randall Flag #387882
показати весь коментар30.07.2025 11:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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