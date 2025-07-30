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Новини Відео Знищення російської техніки
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Оператори СБС знищили САУ "Гвоздика", ЗРК "Бук-М1" та іншу ворожу техніку попри активну протидію РЕБ. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд"  Сил безпілотних систем успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу з боку противника.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку ЗРК "Бук-М1". Перше влучання змусило окупантів змінити позицію, а друге – в антену РЛС – вивело пускову з ладу.

Також російські засоби РЕБ не змогли завадити і ураженню інших цілей. Зокрема, самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика" та причіпної гаубиці.

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Крім цього оператори батальйону влучно уразили російський БТР разом з екіпажем на броні, знищили вантажівку "Урал", та вивели з ладу КАМАЗ і УАЗ.⁩

Автор: 

знищення (7889) техніка (1882) Бук (132) САУ (235) Сили безпілотних систем (171)


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Шось з буком незрозуміло. Можна було вдарити по ракеті і тоді детонація повністю б знищила всю установку. А так якийсь пшик, після якого вона залишилася на ходу і ззовні виглядала неушкодженою.
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30.07.2025 11:55 Відповісти
 
 