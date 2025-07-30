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Операторы СБС уничтожили САУ "Гвоздика", ЗРК "Бук-М1" и другую вражескую технику, несмотря на активное противодействие РЭБ. ВИДЕО

Силы беспилотных систем

На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем успешно работают даже в условиях плотного радиоэлектронного воздействия со стороны противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Среди руин промышленного объекта они обнаружили пусковую установку ЗРК "Бук-М1". Первое попадание заставило оккупантов сменить позицию, а второе - в антенну РЛС - вывело пусковую из строя.

Также российские средства РЭБ не смогли помешать и поражению других целей. В частности, самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" и прицепной гаубицы.

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Кроме этого операторы батальона метко поразили российский БТР вместе с экипажем на броне, уничтожили грузовик "Урал", и вывели из строя КАМАЗ и УАЗ.

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Шось з буком незрозуміло. Можна було вдарити по ракеті і тоді детонація повністю б знищила всю установку. А так якийсь пшик, після якого вона залишилася на ходу і ззовні виглядала неушкодженою.
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30.07.2025 11:55 Ответить
 
 