Операторы СБС уничтожили САУ "Гвоздика", ЗРК "Бук-М1" и другую вражескую технику, несмотря на активное противодействие РЭБ. ВИДЕО
На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем успешно работают даже в условиях плотного радиоэлектронного воздействия со стороны противника.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
Среди руин промышленного объекта они обнаружили пусковую установку ЗРК "Бук-М1". Первое попадание заставило оккупантов сменить позицию, а второе - в антенну РЛС - вывело пусковую из строя.
Также российские средства РЭБ не смогли помешать и поражению других целей. В частности, самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" и прицепной гаубицы.
Кроме этого операторы батальона метко поразили российский БТР вместе с экипажем на броне, уничтожили грузовик "Урал", и вывели из строя КАМАЗ и УАЗ.
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