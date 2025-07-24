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Дронари 412-го полка СБС поразили вражеские гаубицы. ВИДЕО

Бойцы FPV подразделения Asgard 412-го полка Сил беспилотных систем находят и поражают вражеские гаубицы.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, чтобы вывести из строя прицепную артиллерию, необходимо поразить ствол или прицельное устройство.

Также смотрите: Пилоты 414-й бригады СБС уничтожили ГРАД, ЗРК, пушку и танк оккупантов. ВИДЕО

артиллерия (658) дроны (4333) Силы беспилотных систем (158)


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25.07.2025 00:04 Ответить
 
 