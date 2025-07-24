Дронари 412-го полка СБС поразили вражеские гаубицы. ВИДЕО
Бойцы FPV подразделения Asgard 412-го полка Сил беспилотных систем находят и поражают вражеские гаубицы.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Напоминаем, чтобы вывести из строя прицепную артиллерию, необходимо поразить ствол или прицельное устройство.
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Валентина Вопиющая
показать весь комментарий25.07.2025 00:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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