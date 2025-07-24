Дронарі 412-го полку СБС уразили ворожі гаубиці. ВIДЕО
Бійці FPV підрозділу Asgard 412-го полку Сил безпілотних систем знаходять та уражають ворожі гаубиці.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, щоб вивести з ладу причіпну артилерію, необхідно уразити ствол або прицільний пристрій.
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