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Дронарі 412-го полку СБС уразили ворожі гаубиці. ВIДЕО

Бійці FPV підрозділу Asgard 412-го полку Сил безпілотних систем знаходять та уражають ворожі гаубиці.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, щоб вивести з ладу причіпну артилерію, необхідно уразити ствол або прицільний пристрій.

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артилерія (811) дрони (5165) Сили безпілотних систем (160)


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