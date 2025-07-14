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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Пілоти 414-ї бригади СБС знищили ГРАД, ЗРК, гармату і танк окупантів. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили ГРАД, ЗРК "Стріла", гармату і танк російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Дронарі 414 бригади СБС спалили наземні роботизовані комплекси окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5103) Сили безпілотних систем (147) 414 Птахи Мадяра (18)


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14.07.2025 20:00 Відповісти
Смерть кацапам!
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14.07.2025 20:41 Відповісти
 
 