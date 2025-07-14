Пілоти 414-ї бригади СБС знищили ГРАД, ЗРК, гармату і танк окупантів. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили ГРАД, ЗРК "Стріла", гармату і танк російських окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар14.07.2025 20:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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показати весь коментар14.07.2025 20:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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