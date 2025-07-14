Пилоты 414-й бригады СБУ уничтожили ГРАД, ЗРК, орудие и танк оккупантов. ВИДЕО
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили ГРАД, ЗРК "Стрела", орудие и танк российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий14.07.2025 20:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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показать весь комментарий14.07.2025 20:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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