РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10745 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
692 2

Пилоты 414-й бригады СБУ уничтожили ГРАД, ЗРК, орудие и танк оккупантов. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили ГРАД, ЗРК "Стрела", орудие и танк российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Дронари 414 бригады СБС сожгли наземные роботизированные комплексы оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4288) Силы беспилотных систем (145) 414 Птахи Мадяра (18)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
‼️❤️🇺🇦💯⚔️✊👍✌️👌🫡🇺🇦❤️‼️❤️❤️❤️
показать весь комментарий
14.07.2025 20:00 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
14.07.2025 20:41 Ответить
 
 