Дронари 414-й бригады СБС сожгли наземные роботизированные комплексы оккупантов. ВИДЕО
Пилоты FPV-дронов подразделения WORMBUSTERS из 414-й бригады СБС уничтожают наземные роботизированные комплексы врага.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Противник на нашем участке фронта использует не только "буханки" и мотоциклы, но и современные беспилотные наземные системы. В первую очередь надо остановить логистику врага будь то "буханка" или наземный робот, потом уничтожим их наступательный потенциал", - говорится в заметке.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль