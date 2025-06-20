РУС
Дронари 414-й бригады СБС сожгли наземные роботизированные комплексы оккупантов. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов подразделения WORMBUSTERS из 414-й бригады СБС уничтожают наземные роботизированные комплексы врага.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник на нашем участке фронта использует не только "буханки" и мотоциклы, но и современные беспилотные наземные системы. В первую очередь надо остановить логистику врага будь то "буханка" или наземный робот, потом уничтожим их наступательный потенциал", - говорится в заметке.

