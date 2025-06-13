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Бойцы 414-й бригады дроном сожгли РСЗО "Град" оккупантов. ВИДЕО

Экипаж FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады ВСУ уничтожил на огневой позиции вражескую РСЗО "Град".

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дронари 414-й бригады остановили штурм оккупантов - уничтожены танк и БМП. ВИДЕО

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ГРАД (280) дроны (4138) война в Украине (4773)


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Молодці наші Воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.06.2025 00:24 Ответить
 
 