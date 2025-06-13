Бойцы 414-й бригады дроном сожгли РСЗО "Град" оккупантов. ВИДЕО
Экипаж FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады ВСУ уничтожил на огневой позиции вражескую РСЗО "Град".
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Amber
показать весь комментарий13.06.2025 00:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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