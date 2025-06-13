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Бійці 414-ї бригади дроном спалили РСЗВ "Град" окупантів. ВIДЕО

Екіпаж FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади ЗСУ знищив на вогневій позиції ворожу РСЗВ "Град".

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дронарі 414-ї бригади зупинили штурм окупантів - знищено танк і БМП. ВIДЕО

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ГРАД (146) дрони (4939) війна в Україні (4808)


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Молодці наші Воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.06.2025 00:24 Відповісти
 
 