Бійці 414-ї бригади дроном спалили РСЗВ "Град" окупантів. ВIДЕО
Екіпаж FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади ЗСУ знищив на вогневій позиції ворожу РСЗВ "Град".
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Amber
показати весь коментар13.06.2025 00:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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