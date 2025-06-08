Дронарі 414-ї бригади зупинили штурм окупантів - знищено танк і БМП. ВIДЕО
Пілоти підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади "Птахи Мадяра" зупинили атаку окупантів, які персувалися на танку та БМП.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Техніка ворога знищена.
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