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Дронарі 414-ї бригади зупинили штурм окупантів - знищено танк і БМП. ВIДЕО

Пілоти підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади "Птахи Мадяра" зупинили атаку окупантів, які персувалися на танку та БМП.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Техніка ворога знищена.

Дивіться: Бійці 414-ї ОБрУБАС дронами спалили два танки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2085) дрони (4913) війна в Україні (4737)


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08.06.2025 22:13 Відповісти
А што ж чюдо-сарайчік нє памох?
Освящьонний жи ж!
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08.06.2025 22:17 Відповісти
Слава ЗСУ!!!Слава нації - смерть ворогам!
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08.06.2025 22:24 Відповісти
 
 