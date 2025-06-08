Дронари 414-й бригады остановили штурм оккупантов - уничтожены танк и БМП. ВИДЕО
Пилоты подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады "Птахи Мадяра" остановили атаку оккупантов, которые передвигались на танке и БМП.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Техника врага уничтожена.
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