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Дронари 414-й бригады остановили штурм оккупантов - уничтожены танк и БМП. ВИДЕО

Пилоты подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады "Птахи Мадяра" остановили атаку оккупантов, которые передвигались на танке и БМП.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Техника врага уничтожена.

Смотрите: Бойцы 414-й ОБрУБАС дронами сожгли два танка оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

танк (2274) дроны (4112) война в Украине (4701)


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08.06.2025 22:13 Ответить
А што ж чюдо-сарайчік нє памох?
Освящьонний жи ж!
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08.06.2025 22:17 Ответить
 
 