Дронарі 414 бригади СБС спалили наземні роботизовані комплекси окупантів. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів підрозділу WORMBUSTERS з 414 бригади СБС знищують наземні роботизовані комплекси ворога.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник на нашій ділянці фронту використовує не лише "буханки" та мотоцикли, а й сучасніші безпілотні наземні системи. В першу чергу треба зупинити логістику ворога будь то "буханка" чи наземний робот, потім знищимо їх наступальний потенціал", - ідеться у дописі.
