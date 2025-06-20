УКР
Дронарі 414 бригади СБС спалили наземні роботизовані комплекси окупантів. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів підрозділу WORMBUSTERS з 414 бригади СБС знищують наземні роботизовані комплекси ворога.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник на нашій ділянці фронту використовує не лише "буханки" та мотоцикли, а й сучасніші безпілотні наземні системи. В першу чергу треба зупинити логістику ворога будь то "буханка" чи наземний робот, потім знищимо їх наступальний потенціал", - ідеться у дописі.

Дивіться: Бійці 414-ї бригади дроном спалили РСЗВ "Град" окупантів. ВIДЕО

робот (125) дрони (5716) 414 Птахи Мадяра (59)
