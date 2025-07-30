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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 052 190 осіб (+890 за добу), 11 066 танків, 30 895 артсистем, 23065 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 052 190 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1052190 (+890) осіб

танків - 11066 (+1) од

бойових броньованих машин - 23065 (+1) од

артилерійських систем - 30895 (+30) од

РСЗВ - 1451 (+0) од

засоби ППО - 1202 (+0) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48685 (+100)

крилаті ракети - 3548 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 56754 (+67)

спеціальна техніка - 3935 (+0)

Також дивіться: Бійці 414-ї бригади СБС палять автотехніку окупантів. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18320) Генштаб ЗС (7020) ліквідація (4277) знищення (7889)


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А ворог тим часом просуваєтся.
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30.07.2025 07:06 Відповісти
Майже нічого
показати весь коментар
30.07.2025 07:20 Відповісти
 
 