Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 052 190 осіб (+890 за добу), 11 066 танків, 30 895 артсистем, 23065 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 052 190 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1052190 (+890) осіб
танків - 11066 (+1) од
бойових броньованих машин - 23065 (+1) од
артилерійських систем - 30895 (+30) од
РСЗВ - 1451 (+0) од
засоби ППО - 1202 (+0) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48685 (+100)
крилаті ракети - 3548 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 56754 (+67)
спеціальна техніка - 3935 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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