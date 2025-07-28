Бійці 414-ї бригади СБС палять автотехніку окупантів. ВIДЕО
Знищення автомобільної техніки окупантів пілотами FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Серый Вовк
показати весь коментар28.07.2025 18:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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