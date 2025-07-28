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Новини Відео Знищення російської техніки
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Бійці 414-ї бригади СБС палять автотехніку окупантів. ВIДЕО

Знищення автомобільної техніки окупантів пілотами FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дронарі 414-ї бригади знищили танк і БМП окупантів. ВIДЕО

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дрони (5183) Сили безпілотних систем (167) 414 Птахи Мадяра (24)


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28.07.2025 18:59 Відповісти
 
 