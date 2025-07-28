Бойцы 414-й бригады СБС сжигают автотехнику оккупантов. ВИДЕО
Уничтожение автомобильной техники оккупантов пилотами FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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