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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 052 190 человек (+890 за сутки), 11 066 танков, 30 895 артсистем, 23065 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 052 190 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1052190 (+890) человек

танков - 11066 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23065 (+1) ед

артиллерийских систем - 30895 (+30) ед

РСЗО - 1451 (+0) ед

средства ПВО - 1202 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48685 (+100)

крылатые ракеты - 3548 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56754 (+67)

специальная техника - 3935 (+0)

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20169) Генштаб ВС (6718) ликвидация (3891) уничтожение (7576)


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А ворог тим часом просуваєтся.
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30.07.2025 07:06 Ответить
Майже нічого
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30.07.2025 07:20 Ответить
Минув 4179 день москальсько-української війни.
99 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Все по мінімуму, арта та логістика трохи тримаються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 052 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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30.07.2025 08:39 Ответить
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30.07.2025 08:41 Ответить
 
 