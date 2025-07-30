Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 052 190 человек (+890 за сутки), 11 066 танков, 30 895 артсистем, 23065 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 052 190 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1052190 (+890) человек

танков - 11066 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23065 (+1) ед

артиллерийских систем - 30895 (+30) ед

РСЗО - 1451 (+0) ед

средства ПВО - 1202 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48685 (+100)

крылатые ракеты - 3548 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56754 (+67)

специальная техника - 3935 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.