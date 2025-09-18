Момент ураження та детонація боєкомплекту ворожого ЗРК "Бук-М2". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільований момент влучання у російський ЗРК "Бук-М2" та детонація його боєкомплекту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по ворожії техніці коригували розвідники 15-ї бригади "Чорний ліс".
"Розвідники 15 бригади "Чорний ліс" навели удар по ворожій ЗРК "Бук-М2". Після влучання стався феєрверк: здетонував боєкомплект. Установка вартістю близько $25 млн повністю знищена", - йдеться у коментарі до відео.
