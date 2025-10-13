Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов - в Сумском и Шосткинском районах, пострадали люди, есть повреждения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 12 октября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали Сумскую область. В результате российских обстрелов территории области есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, в Юнаковской громаде в результате удара FPV-дроном получили ранения 50-летний мужчина и 45-летняя женщина.

В Сумской громаде за медицинской помощью обратилась женщина 82 лет (острая стрессовая реакция на удар БпЛА).

По данным ОВА, в течение суток, с утра 12 октября до утра 13 октября 2025 года, российские войска совершили почти 90 обстрелов по 35 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Под ударами врага были населенные пункты Сумской, Миропольской, Юнаковской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Есманьской, Шалигинской, Дружбовской, Свеской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Великописаревской и Новослободской громад.





Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БПЛА:

▪️15 ударов КАБ;

▪️понад10 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В частности, как отмечается, в Сумской громаде уничтожен гражданский автомобиль, повреждено нежилое здание, многоэтажки.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 19 часов 9 минут.

Как в свою очередь сообщили в ГСЧС, в Сумах на месте вражеской атаки спасатели ликвидировали пожар и обследовали территорию.

Поздно вечером 12 октября российский беспилотник нанес удар по жилому сектору города. Попадание зафиксировано рядом с многоэтажными домами. В квартирах граждан выбило окна.







В результате удара возник пожар в нежилом здании, который спасатели оперативно ликвидировали. Сотрудники ГСЧС провели обследование территории.

